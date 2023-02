Gadar: पाकिस्तान के लाहौर जैसी दिखने वाली इन जगहों पर Sunny Deol ने मचाया था गदर, यहां उखाड़ा था हैंडपंप

Gadar Shooting Place: 2023 में जिन फिल्मों का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं उनमें से एक है गदर 2 (Gadar 2) जिसमें एक बार फिर सनी देओल और अमीषा पटेल (Ameesha Patel) जमकर गदर मचाने वाले हैं. 2001 मे आई गदर जबरदस्त हिट रही थी और अब बारी है इसके आगे की कहानी जानने की. जिसमें तारा सिंह और सकीना के साथ-साथ ऑडियंस भी पूरी तरह तैयार है. फिल्म की कहानी लोगों के दिलों को छूई तो इनकी एक्टिंग के भी सभी दीवाने हो गए. इस फिल्म में 1947 और उसके चंद सालों बाद का पाकिस्तान और भारत दिखाया गया था.

इन जगहों पर हुई थी फिल्म की शूटिंग

अब जाहिर सी बात है कि फिल्म में पाकिस्तान दिखाना था लेकिन वहां जाकर उसकी शूटिंग नहीं की जा सकती थी. क्योंकि उसी वक्त भारत-पाक के बीच तनाव से भरा माहौल था. आखिरकार भारत में ही ऐसी जगहें तलाश की गईं जो पाकिस्तान के लाहौल से मिलती जुलती थी. लिहाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रुदौली, पंजाब के पठानकोट, सरना और अमृतसर को चुना गया जहां की कुछ लोकेशन पाकिस्तान के बड़े और ऐतिहासिक शहरों से मिलती है.

यहां उखाड़ा था तारा सिंह ने हैंडपंप

यूं तो फिल्म के कई आइकॉनिक सीन्स हैं लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो सीन जिसमें तारा सिंह पाकिस्तान जाकर हैंडपंप उखाड़ देते हैं. दरअसल, वो जगह लखनऊ में है जिसका रंग रूप आज पूरी तरह से बदल चुका है. कुछ समय पहले खुद फिल्म की सकीना यानि अमीषा पटेल वहां पहुंची थी और वहां की एक-एक डिटेल उन्होंने बताई थी.

The mostttttt ICONIC location Of GADAR 1 (Lucknow ) …. None other then the famous ICONIC PUMP scene … HINDUSTAN ZINDAABAAD pic.twitter.com/EF4NfFdcAU