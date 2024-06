Rahul Gandhi News: विपक्ष की आवाज... नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहली स्पीच में कौन सी चुभने वाली बात छेड़ दी

Congress News: वैसे तो आज लोकसभा के स्पीकर का चुनाव था लेकिन रिजल्ट सबको पता था. विपक्ष यह चुनाव सिर्फ मैसेज देने के लिए लड़ रहा था. ऐसे में सबकी नजरें राहुल गांधी की तरफ थीं, जिनके लिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में आज पहला दिन था. वह थोड़े अलग अंदाज में दिखे. कल तक वह सदन में टीशर्ट में दिखे थे लेकिन आज नई जिम्मेदारी संभालने जब वह आए तो सफेद कुर्ते-पायजामे में दिखे. स्पीकर ओम बिरला के चुनाव के बाद परंपरा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सीट पर जाकर बधाई दी. पीछे राहुल गांधी भी आए तभी पीएम ने इशारा किया और राहुल ने पहले स्पीकर फिर पीएम से भी हाथ मिलाया. इसके बाद स्पीकर को सीट तक बिठाने पीएम और राहुल गांधी दोनों गए. लोकसभा से आई आज की यह सबसे चर्चित तस्वीर रही. इसके बाद राहुल ने भाजपा को चुभने वाली बात कह दी.

जी हां, स्पीकर को बधाई देने के क्रम में पीएम के बाद राहुल गांधी ने विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, 'मैं आपको दूसरी बार चुने जाने के लिए बधाई देना चाहता हूं. मैं आपको पूरे विपक्ष और INDIA गठबंधन की तरफ से बधाई देना चाहता हूं. यह सदन भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है और आप उस आवाज़ के अंतिम निर्णायक हैं. सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है और इस बार विपक्ष ने पिछली बार की तुलना में भारतीय लोगों की आवाज़ का अधिक प्रतिनिधित्व किया है. विपक्ष आपके काम करने में आपकी सहायता करना चाहेगा. हम चाहते हैं कि सदन अच्छी तरह से चले. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्वास के आधार पर सहयोग हो. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्ष की आवाज़ को इस सदन में प्रतिनिधित्व दिया जाए.'

I would like to congratulate the Speaker on behalf of the INDIA Alliance.

This house represents the voice of India’s people and you are the final arbitrator of the voice.

Of course, the government has political power but the Opposition also represents the voice of India’s youth… pic.twitter.com/RXSdjikLXB

