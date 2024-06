नेता प्रतिपक्ष बनते ही एक्शन में राहुल गांधी, मिलाया PM मोदी से हाथ; फिर ऐसा था प्रधानमंत्री का रिएक्शन

Rahul Gandhi Shake Hand with PM Modi: राजस्थान के कोटा से सांसद और बीजेपी नेता ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं. ध्वनिमत से उन्हें स्पीकर चुना गया. इस मौके पर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक्शन में नजर आए और सबसे पहले ओम बिरला को बधाई दी. इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी से भी हाथ मिलाया. बता दें कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को विपक्ष का नेता चुना गया है.

पीएम मोदी के साथ ओम बिरला को सीट तक लेकर गए

ओम बिरला (Om Birla) के लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद नेता सदन यानी प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू स्पीकर के आसन तक लेकर गए. ओम बिरला के स्पीकर के आसन तक पहुंचने के बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब (Bhartruhari Mahtab) ने कहा कि आपकी चेयर है, आप संभालें.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi, LoP Rahul Gandhi and Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju accompany Lok Sabha Speaker Om Birla to the chair. pic.twitter.com/3JfKbCH3nC

#WATCH | BJP MP Om Birla occupies the Chair of Lok Sabha Speaker after being elected as the Speaker of the 18th Lok Sabha.

Prime Minister Narendra Modi, LoP Rahul Gandhi and Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju accompany him to the Chair. pic.twitter.com/zVU0G4yl0d

