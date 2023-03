25 सालों बाद अब ऐसी दिखती है 'बॉर्डर' की ये हीरोइन, नीली आंखें देख दीवाने हुए थे लोग, Kajol से है गहरा नाता

Sharbani Mukherjee Then and Now: जेपी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' (Border) साल 1997 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म रही. इसमें सुनील शेट्टी (Sunil Shetty), सनी देओल (Sunny Deol), अक्षय खन्ना (Akshay Khanna), पूजा भट्ट (Pooja Bhatt), और राखी ने अहम भूमिका निभाई थी. फिल्म में भैरों सिंह का किरदार में सुनील शेट्टी और उनकी पत्नी के रोल में एक्ट्रेस शरबानी मुखर्जी (Sharbani Mukherjee) नजर आईं. शरबानी ने अपनी नीली आंखों से फैंस को दीवाना बना दिया था. सुनील के साथ फिल्माया गया उनका गाना 'ए जाते हुए लम्हें' आज लोगों के फेरवेरट रोमांटिक गानों में से एक है. हालांकि, हम ही लोग जानते हैं कि शरबानी मुखर्जी का बॉलीवुड के बड़े खानदानों से खास कनेक्शन है.