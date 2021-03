Sunny Deol के छोटे बेटे Rajveer Deol करने वाले हैं बॉलीवुड में एंट्री, बड़े बैनर से मिला ब्रेक

नई दिल्ली: सनी देओल (Sunny Deol) के छोटे बेटे राजवीर देओल (Rajveer Deol) भी बॉलीवुड में एंट्री के लिए तैयार हैं. राजश्री प्रोडक्शंस की आने वाली प्रेम कहानी से राजवीर देओल अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगे. यह फिल्म सोराज आर. बड़जात्या के बेटे अवनीश एस. बड़जात्या के निर्देशन में बनेगी. बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और राजवीर के दादा धर्मेद्र (Dharmendra) ने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'मैं मेरे पोते राजवीर देओल (Rajveer Deol) को विश्व सिनेमा के सामने अवनीश बड़जात्या के डायरेक्टोरियल डेब्यू के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. मैं विनम्रतापूर्वक आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप दोनों बच्चों के साथ मेरे जैसा ही प्यार और स्नेह रखें.' धर्मेद्र ने कहा कि फिल्म आज की दुनिया में प्यार और रिश्तों की बात करती है.

Introducing my grandson #RajveerDeol to the world of cinema along with #Avnishbarjatya directorial debut. I humbly request you all to shower the same love and affection on both the kids as you have on me. Good luck and Godbless#Rajshrifilms #barjatyas #Deols #RajveerDeol pic.twitter.com/59Yi21t8pR

