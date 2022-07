Ananya Panday पर इस एक्ट्रेस ने डाले डोरे! गले लगाने और चूमने की बहुत कोशिश की, अनन्या का ऐसा था रिएक्शन

Ananya Panday ignored Tara Sutaria who tried to Hug and Kiss Her: चंकी पांडे (Chunky Panday) की बेटी और एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) हाल ही में विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के साथ अपनी नई फिल्म, लाइगर (Liger) को प्रमोट कर रही हैं. अनन्या विजय के साथ कॉफी विद करण (Koffee with Karan) के लेटेस्ट एपिसोड में दिखी थीं जहां उन्होंने कई खुलासे किये. चैट शो के एक सेगमेंट में अनन्या ने करण को बताया कि एक एक्ट्रेस ने कई बार उन्हें चूमने और गले लगाने की कोशिश की. आइए जानते हैं कि ये एक्ट्रेस कौन है और उनका अनन्या पर कैसा असर रहा है..

इस एक्ट्रेस ने Ananya पर डाले डोरे!

जैसा कि हमने आपको बताया, इस बात का खुलासा अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने खुद किया है. कॉफी विद करण के 'बिंगो' राउंड में अनन्या ने यह बताया कि उनकी एक को-एक्टर ने उनपर कई डोरे डाले और उन्होंने उस एक्ट्रेस को इग्नोर कर दिया. आपको बता दें कि अनन्या यहां अपनी पहली फिल्म, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की को-एक्ट्रेस, तारा सुतारिया (Tara Sutaria) की बात कर रही थीं.

Tara ने की Ananya को चूमने-गले लगाने की कोशिश

एपिसोड में इस सवाल का जवाब देते हुए कि उन्होंने किस को-एक्टर की फ्लर्टिंग को इग्नोर किया है, अनन्या (Ananya Panday) ने अपनी को-एक्ट्रेस तारा सुतारिया (Tara Sutaria) का नाम लिया. अनन्या ने बताया कि पिछली बार जब कॉफी विद करण में अनन्या तारा के साथ आई थीं, तब भी काउच पर तारा अनन्या को चूमने और गले लगाने की बहुत कोशिश कर रही थीं और ये अनन्या को बहुत अच्छा नहीं लगा.

इसपर करण ने अनन्या से पूछा कि क्या वो तारा से प्यार नहीं करतीं तो अनन्या ने कहा कि उन्हें तारा पसंद है लेकिन तारा का उन्हें चूमना और गले लगाना, अनन्या को पसंद नहीं.

