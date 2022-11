न चेहरे पर मेकअप, न ब्लो-ड्राइड बाल! इस एक्ट्रेस की नो-फिल्टर फोटो को दिल दे बैठे फैन्स! जमकर कर रहे हैं तारीफ

Shruti Haasan No Make Up Look: यह दौर सोशल मीडिया और कैमरे का है. आजकल हर कोई सुंदर दिखना चाहता है जिसके लिए लोग तरह-तरह की फिल्टर वाली सेल्फी खींचकर पोस्ट करते हैं. एक्ट्रेस श्रुति हासन (Shruti Haasan) ने लेकिन भीड़ से हटकर काम किया है. उन्होंने हाल ही में कुछ ऐसी फोटोज शेयर की है जिसमें उनके बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए हैं और कुछ फोटोज में वो साइनस से परेशान दिख रही हैं.

कैप्शन में ये लिखा

एक्ट्रेस श्रुति हासन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ऐसी फटोज शेयर की हैं जिनमें वो बिना मेक-अप के हैं. फोटो को पोस्ट करने के बाद एक्ट्रेस ने कैप्शन लिखा कि परफेक्ट सेल्फी और पोस्ट कि दुनिया में यहां है खराब बाल वाला दिन, फीवर और साइनस वाला दिन, पिरीयड वाला दिन, आशा है कि आप इसे भी इंजॉय करेंगे.

लोग कर रहे है फोटो को जम के पसंद

आजकल सोशल मीडिया पर जहां हर कोई मेक-अप और एडिटिंग कर के अपनी फोटोज को परफेक्ट बना रहा है. वही श्रुति हासन ने सारे पैरामीटर्स को तोड़ कर इंस्ट पर पांच ऐसी तस्वीरें पोस्ट किया जिनमें उनके चेहरे पर रेडनेस है तो किसी फोटो में साइनस की वजह से उनकी आंखें सूजी हुई है, एक तस्वीर में तो उनके बाल पूरी तरह से बिखरे दिख रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि लोग श्रुति हासन के इस पोस्ट को काफी पसंद कर रहे हैं. उनके इस तरह के पोस्ट को दिलेरी का काम माना जा रहा है. कुछ यूजर्स ने कमेंट करके लिखा है कि मैम आप ऐसे भी बहुत ब्यूटीफुल हैं. एक यूजर ने एक्ट्रेस को थैंक यू बोला और कहा कि उन्होंने नो मेकअप लुक को नार्मलइज करने के तरफ एक कदम उठाया है.

