Sushmita Sen करने वाली थी शादी, हो चुकी थी पूरी तैयारियां; कहा- मैं लकी थी कि गलत इंसान से शादी नहीं हुई

Sushmita Sen Almost Got Married To A Wrong Person: सुष्मिका सेन (Sushmita Sen) का जन्म 19 नवंबर, 1975 को हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में हुआ था. वो साल 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं. इसके बाद उन्होंने 'बीवी नंबर 1', 'सिर्फ तुम', 'फिल्हाल', 'आंखें', 'मैं हूं ना' और 'मैंने प्यार क्यों किया' जैसी कई फिल्मों में काम किया. इसके अलावा सुष्मिता 'आर्या' जैसी हिट सीरीज भी दे चुकी हैं. अपने कामयाब करियर के अलावा सुष्मिता सेन की लव लाइफ हमेशा चर्चा में रही. बीते सालों में एक्ट्रेस का नाम कई पुरुषों के साथ जुड़ा. इन दिनों सुष्मिता मशहूर बिजनेसमैन ललित मोदी (Lalit Modi) के साथ अपने रिश्ते को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में ललित मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कर उन्हें अपना प्यार बताया था.

सुष्मिता ने किया शादी पर खुलासा

सुष्मिता सेन सिमी गरेवाल के शो में दिखाई दी थीं तब उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा भी हुआ था जब वो लगभग शादी करने ही वाली थीं. एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वो खुशकिस्मत है कि उन्होंने गलत इंसान से शादी नहीं की. सुष्मिता ने कहा-

'मैं बहुत लकी हूं. एक वक्त था जब मैं गलती करने वाली थी. लोगों ने मुझसे कहा 'ये गलत है, ये काम नहीं करेगा'. मैं अपनी डिगनिटी के साथ उन चीजों से दूर जाने में कामयाब रही हूं.' उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें अपनी लाइफ में कई बार प्यार हुआ है और हर बार उसे उन्होंने खोया है.

सही समय पर छोड़ने के लिए हुईं आभारी

सिमी गरेवाल के साथ अपने दिल की बात करते हुए सुष्मिता सेन ने कहा- 'वो उन सब लोगों की आभारी हैं, जिन्होंने उनकी लाइफ में एंट्री की. उनमें से सभी ने उन्हें सही वक्त पर छोड़ दिया था. सुष्मिता सेन ने ये भी क्लियर किया कि वो यहां सिर्फ अपने प्यार के बारे में नहीं, बल्कि उन सभी के बारे में बात कर रही हैं जो कभी उनके साथ थे. इसके अलावा जब इंटरव्यू में सिमी गरेवाल ने सुष्मिता सेन को अपने सभी प्रेमियों में से एक को चुनने के लिए कहा था, जिसने उनकी लाइफ को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया हो. इसके जवाब में एक्ट्रेस ने अपने सभी एक्स लवर्स को शानदार लेकिन खुद के लिए गलत बताया. आपको बता दें कि मॉडल रोहमन शॉल के साथ सुष्मिता सेन का रिश्ता पिछले साल खत्म हो गया था. फिल्हाल वो ललित मोदी के साथ रिलेशनशिप में हैं.

