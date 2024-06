फूड ब्लॉगर पर फिर जमकर बरसीं स्वरा भास्कर, बॉडी शेमिंग पर किया तगड़ा रिप्लाई; बोलीं- 'एक बच्चे को पैदा करने वाली...'

Swara Bhasker: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर हमेशा अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, जिसको लेकर उनको अक्सर ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ता है. हालांकि, स्वरा कभी अपनी बात कहने से डरती नहीं. उनको जो कहना होता है कह देती हैं. कई दिनों से स्वरा अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. जहां एक बार फिर वो फूड ब्लॉगर नलिनी से भिड़ती नजर आ रही हैं. दरअसल, फूड ब्लॉगर नलिनी और स्वरा के बीच ये बहस बकरीद वाले दिन से छिड़ी हुई है.

जहां नलिनी ने एक शाकाहारी खाने की प्लेट शेयर की थी, जिसको लेकर एक्ट्रेस ने रिप्लाई किया था. वहीं, अब बात इतनी बढ़ गई है कि दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर जंग सी छिड़ गई है. हाल ही में फूड ब्लॉगर नलिनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर स्वरा की दो फोटोज शेयर की, जिनमें से एक फोटो में स्वरा काफी पतली लग रही हैं तो दूसरी फोटो उनकी हाल ही की फोटो है, जिसमें एक्ट्रेस काफी हेल्थी नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए नलिनी ने कैप्शन में लिखा, 'उसने क्या खाया'?

Let’s get into this! U got upset that I called out your veg-supremacy post- clearly intended to target Muslims on Bakr-Eid. Ok. But instead of engaging with me on vegetarianism you chose to shame a breast-feeding mother of an infant for putting on weight?? You are a nutritionist? https://t.co/lpPtgMHe1w

— Swara Bhasker (@ReallySwara) June 22, 2024