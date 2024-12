Mumbai Accident: महिला की लाश से निकाली सोने की चूड़ियां, मुंबई कुर्ला बेस्ट इलेक्ट्रिक बस हादसे के बाद घिनौनी वारदात

Mumbai Kurla Bus Accident: मुंबई के कुर्ला में बेस्ट के इलेक्ट्रिक बस हादसे का एक विचलित कर देने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक शख्स दुखद हादसे में अपनी जान गंवा चुकी एक महिला के हाथ से सोने की चूड़ियां निकालता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में, नीले रंग का हेलमेट पहने एक शख्स एक महिला का दाहिना हाथ पकड़े हुए और कथित तौर पर एक-एक करके सोने की तीन चूड़ियां चुराता हुआ दिखाई दे रहा है.

कार के नीचे पड़ी थी बेजान महिला, दूसरे लोग कर रहे थे चोर की मदद

लाश से चोरी करते शख्स के बगल में खड़े कुछ दूसरे लोग उसकी मदद करते हुए दिख रहे हैं. जबकि बेजान महिला वहीं एक कार के नीचे पड़ी हुई है. महिला की पहचान 55 वर्षीय फातिमा कनीज़ अंसारी के रूप में हुई है. वह इस दर्दनाक बस दुर्घटना में मरने वाले सात लोगों में से एक थी. फातिमा अंसारी एक अस्पताल में अटेंडेंट के रूप में काम करती थीं. न्यूज एजेंसी एजेंसी पीटीआई को एक अधिकारी ने बताया कि वह महिला एस जी बर्वे मार्ग पर एक इमारत के बाहर किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थीं. तभी बेकाबू बस ने उन्हें टक्कर मार दी.

Shocking Images Emerge from Kurla Bus Accident Scene Disturbing photos have surfaced showing individuals removing jewelry from the body of a woman who tragically lost her life in the Kurla bus accident. The identity and motives of those involved in this appalling… pic.twitter.com/Pbre8VA5Ci

