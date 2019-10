Live Review: चिरंजीवी और अमिताभ को देख झूम उठे फैंस, बोले- 'मेगा हिट है फिल्म...'

नई दिल्ली: साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी (Chiranjivi) और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की फिल्म 'सैरा नरसिम्हा रेड्डी (Sye Raa Narasimha Reddy)' की धूम आज सिनेमाघरों में मची हुई है. फैंस को चिरंजीवी की इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार था. क्योंकि 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' चिरंजीवी (Chiranjeevi) की 151वीं फिल्म है.

पहले दिन इस फिल्म को देखने वालों ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त रिएक्शन दिए हैं. सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर लोगों ने इतनी तारीफ की है कि कोई भी देश भक्ति की फिल्मों को पसंद करने वाला इंसान इसे देखे बिना नहीं रह पाएगा. देखिए फिल्म को लेकर कुछ रिएक्शन...

- Proud Moment Neve r Before Experience Definitely will be in History of Indian Cinema !!

B L O C K B U S T E R

- Mega Fans Right Now coming out Thippura Mesam !!#SyeRaaNarasimhaReddy#SyeRaaOnOct2nd #SyeRaa @KonidelaPro pic.twitter.com/cCmppasA9d

