सिर्फ कोट पहनकर इवेंट में पहुंचीं Tanishaa Mukerji ने कैमरे के सामने दिए ऐसे पोज! आंखें मल-मल कर देखेंगे आप

Tanisha Mukherjee wore only a blazer to an event: शुक्रवार को एक इवेंट में पहुंचीं काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ने सारी लाइमलाइट तब लूट ली जब वो सिर्फ ब्लेजर पहकर पहुंची, कैमरों के फोकस सभी तनीषा पर जा टिके और उस पर हसीना की अदाएं दिल चुरान के लिए काफी थी.