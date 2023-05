The Kerala Story Box Office Collection: रिलीज के नौ दिन के अंदर Adah Sharma की फिल्म ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा, जानें बॉक्स ऑफिस अपडेट

The Kerala Story ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, 13 मई, 2023 के दिन यानी रिलीज के नौंवे दिन पर 'द केरला स्टोरी' (The Kerala Story) ने 19.50 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस दिन के कलेक्शन को मिलाकर, अब फिल्म का टोटल कलेक्शन 112.99 करोड़ रुपये हो गया है. इस आँकड़े के साथ यह फिल्म देश की इस साल की चौथी फिल्म है जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. इस लिस्ट में 'पठान' (Pathaan), 'तू झूठी मैं मक्कार' (Tu Jhoothi Main Makkaar) और 'किसी का भाई किसी की जान' (Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan) भी शामिल हैं.

#TheKeralaStory is a ONE-HORSE RACE... Has a SUPER-SOLID [second] Sat, cruises past ₹ 100 cr in style… The BIG JUMP was on the cards, given the trends… Biz on [second] Sun should be HUGE again… [Week 2] Fri 12.35 cr, Sat 19.50 cr. Total: ₹ 112.99 cr. #India biz. #Boxoffice… pic.twitter.com/unr9iCEFgj

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 14, 2023