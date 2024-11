The Sabarmati Report Review: कैसी है विक्रांत मैसी और राशि खन्ना की ये फिल्म? रिव्यू पर डालें एक नजर; फिर जाएं देखने

The Sabarmati Report Twitter Review: विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और ऋद्धि डोगरा लंबे समय से अपनी मच अवेटेड फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे. फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म के रिव्यू भी सोशल मीडिया पर आने शुरू हो चुके हैं. ऐसे में अगर आप भी इस फिल्म के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वीकेंड पर इसको देखना का प्लान बना रहे हैं तो इससे पहले फिल्म को मिलने वाले रिव्यू पर एक नजर घूमा लें.

एकता कपूर की प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी 2002 में गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद की घटनाओं पर आधारित है. इस फिल्म में विक्रांत मैसी एक स्थानीय पत्रकार का किरदार में नजर आ रहे हैं और इसे 'सच्ची घटनाओं से प्रेरित' बताया जा रहा है. फिल्म में रिद्धि डोगरा और राशि खन्ना नजर आ रही हैं. वैसे इस फिल्म को सोशल मीडिया पर लोगों का अच्छा रिव्यू मिल रहा है. लोगों का कहना है कि 22 साल पहले घटी सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म दर्द बयां करती है.

#TheSabarmatiReport has arrived in cinemas today. Check out the volatile drama about an uncomfortable truth from history. #VikrantMassey #EktaKapoor pic.twitter.com/iIiKaKKeTd

सोशल मीडिया पर मिला ऐसा रिएक्शन

सोशल मीडिया पर फिल्म के रिलीज होने के बाद रिव्यू भी आने शुरू हो चुके हैं. इस फिल्म को देखने के बाद कुछ एक्स यूजर्स ने अपना रिएक्शन देते हुए लिखा है कि सभी को इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए. जो उस समय के लोगों के दर्द को बयां करती है. एक यूजर ने लिखा, 'फिल्म #TheSabarmatiReport केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उन 52 हिंदुओं की सच्चाई को सामने लाने का एक जरिया है, जिनका नरसंहार हुआ था. इन 52 हिंदुओं को मारा गया और जलाया गया, लेकिन इस घटना की असल सच्चाई बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई. अगर आपको समय मिले, तो इस फिल्म को जरूर देखिए'.

#TheSabarmatiReport special screening

Truth find its place on time .. must go and watch this film near your cinema from tomorrow. @VikrantMassey

Again you nailed it ,with your performance in it . You are special treat to Bhartiya cinema . pic.twitter.com/wC22HBnsXJ

— Kumar Kanhaiya Singh (@iKumarKanhaiya) November 14, 2024