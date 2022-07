Multiplex in India: सिनेमाघर मालिकों ने चलाई मर्जी, OTT पर फिल्म के लिए आपको करना होगा ज्यादा इंतजार

New Bollywood Films On OTT Will Release late: कोरोना के बाद बीते कुछ समय से आपको नई फिल्में देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ भागने की मजबूरी नहीं थी क्योंकि फिल्में चार हफ्ते बाद ही किसी न किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही थी. लेकिन यह सुख अब सिर्फ थोड़े दिन का है. फिल्मों की सिनेमाघरों में रिलीज और ओटीटी रिलीज के बीच का यह अंतर अब और चौड़ा होने जा रहा है. अगस्त महीने से रिलीज होने वाली फिल्में अब चार के बजाय आठ हफ्तों बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी. सिनेमाघर मालिकों और फिल्म निर्माताओं के बीच यह समझौता हुआ है. ऐसे में आपको या तो वह फिल्म देखने के लिए ज्यादा धैर्य रखना पड़ेगा या वह फिल्म सिनेमाघर में जाकर ही देखना पड़ेगी.

क्यों उठाया गया यह कदम

असल में सिनेमाघर और ओटीटी रिलीज के बीच फासला कम होने से मल्टीप्लेक्सों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी. लोगों को यह मालूम था कि चार हफ्ते बाद तो यह फिल्म किसी ओटीटी पर आने ही वाली है, ऐसे में कई लोग इतना इंतजार आसानी से करने को तैयार थे. कोरोना के बाद फुटफॉल यानी सिनेमाघर में फिल्म देखने वालों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई. इससे फिल्म इंडस्ट्री, सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्सों को काफी घाटा उठाना पड़ा. इस संख्या को बढ़ाने का यही एक प्रमुख रास्ता है कि ओटीटी पर फिल्में देर से आएं. उल्लेखनीय है कि कोरोना आने से पहले सिनेमाघर मालिकों और फिल्म निर्माताओं के बीच आठ हफ्ता का ही समझौता था.

आगे क्या होगा

अगस्त महीने में रिलीज होने वाली तमाम बड़ी फिल्में मोटे तौर पर पौने दो या दो महीने बाद ओटीटी पर आएंगी. इनमें अगस्त में आ रही लाल सिंह चड्ढा और रक्षा बंधन शामिल हैं. जुलाई में आ रही शमशेरा और एक विलेन जैसी फिल्म संभवतः वे आखिरी फिल्में होंगी, जो दर्शकों को रिलीज के चार हफ्ते बाद ही ओटीटी पर देखने को मिल जाएंगी. उम्मीद यही है कि फिल्म निर्माताओं और मल्टीप्लेक्सों के बीच पुराना समझौता फिर लागू होने से दर्शक वापस सिनेमाघरों में लौटेंगे क्योंकि ज्यादातर सिनेमा दर्शक कम से कम अपने फैंस या फिर हिट फिल्मों को देखने के लिए दो महीने रुकना नहीं चाहते हैं.

