कहीं फूटे पटाखे, कहीं सड़कों पर मना जश्न, लोगों ने कैसे किया साल 2025 का वेलकम

New Year Celebrations Videos: आज नए साल यानी 2025 का पहला दिन है. भारत समेत सारी दुनिया ने हर साल की तरह इस बार भी जबरदस्त जोश के साथ नए साल का स्वागत किया है. राजधानी नई दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत अलग-अलग शहरों में रातभर जश्न का माहौल देखा गया. जैसे ही साल 2024 ने अलविदा और 2025 ने दस्तक दी तो पूरे देश में आतिशबाजी शुरू हो गए और लोग जश्न में डूब गए. मुंबई में मरीन ड्राइव, सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता ने भी बाहें फैलाकर नए वर्ष का स्वागत किया.

कई शहरों में पार्टियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लाइव संगीत प्रदर्शनों और थीम वाली सजावट के साथ नए साल का जश्न शुरू हो गया. दिल्ली में हौज खास, कॉनॉट प्लेस और लाजपत नगर जैसी मशहूर जगहों पर नए साल का जश्न मनाने वाली बड़ी भीड़ से भरे हुए थे. इसलिए, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षित उत्सव सुनिश्चित करने के लिए पहले से सुरक्षा व्यवस्था की थी.

Happy New Year from Connaught Place, Delhi #HappyNewYear2025 pic.twitter.com/ZDIxuikiel — R a J i V (@RajivAluri) December 31, 2024

राजस्थान में भी जगह-जगह नए साल का स्वागत हुआ है. नीचे वीडियो में देखिए कि अजमेर में किस तरह लोगों ने नए साल का जश्न मनाया.

उत्तराखंड के नैनीताल में लोगों ने रातभर जश्न मनाया. लगभग सारी रात सड़कों लोगों जमा रहे और आतिशबाजी भी देखने को मिली.

#WATCH | Tamil Nadu | A church in Thoothukudi is decked up beautifully with lights and stars as people celebrate the New Year 2025. pic.twitter.com/l4nuZaTgPl — ANI (@ANI) December 31, 2024

तमिलनाडु के थुथुकुड़ी के एक चर्च के विजुअल सामने आए हैं. जिसमें चर्च को सुंदर लाइटों से सजाया हुआ है. साथ ही लोगों को वहां पर प्रोग्राम आयोजित करते हुए भी देखा जा सकता है.

गोवा में बीच पर थिरके लोग

गोवा में भी लोगों ने रातभर नए साल यानी 2025 का जश्न मनाया. बागा बीच से आए वीडियोज में देखा जा सकता है कि किस तरह लोगों ने वहां पर आतिशबाजी की और गानों पर भी जमकर थिरके.

#WATCH | Ganderbal, J&K: People celebrate and witness fireworks as they welcome New Year 2025 in snow-covered Sonamarg. pic.twitter.com/fPBc4RyA3b — ANI (@ANI) December 31, 2024

उत्तराखंड के मसूरी से आए वीडियोज में भी देखा जा सकता है कि लोगों ने रातभर सड़कों पर नए साल का जश्न मनाया. मसूरी से आए वीडियो में लोगों को जोश के साथ गानों पर नाचते हुए देखा जा सकता है.

J&K में बर्फबारी के बीच जश्न

जम्मू-कश्मीर में भी भारी बर्फबारी के बीच लोगों ने नए साल का जश्न मनाया है. गंदेरबल से सामने आए वीडियो में ये सुंदर नजारा देखा जा सकता है. लोग बर्फ से ढके सोनमर्ग में नए साल 2025 का स्वागत करते हुए जश्न मना रहे हैं और आतिशबाजी देख रहे हैं.

#WATCH | Himachal Pradesh | People gather to celebrate as they welcome the New Year 2025 in Shimla. pic.twitter.com/YXUhDGx8hI — ANI (@ANI) December 31, 2024

शिमला में बर्फबारी नए साल का जश्न मनाने गए लोगों ने भी रातभर खूब मस्तियां कीं. वायरल हो रहे वीडियोज में देखा जा सकता है कि किस तरह लोग केक काटकर नए साल का स्वागत कर रहे हैं.

#WATCH | Himachal Pradesh | People celebrate and welcome the New Year 2025 in Manali. pic.twitter.com/juQCOPMfX2 — ANI (@ANI) December 31, 2024

शिमला में भी जबरदस्त जश्न

शिमला का प्रतिष्ठित रिज, जो अपने मनोरम दृश्यों और उत्सव के आकर्षण के लिए जाना जाता है, नए साल की पूर्व संध्या पर गतिविधि का केंद्र बन गया, क्योंकि सैकड़ों स्थानीय लोग और पर्यटक 2025 का स्वागत करने के लिए यहां इकट्ठा हुए.

VIDEO | People flock to Manali's Mall Road to celebrate New Year 2025.#NewYear2025 (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/CanQWm3ZdH — Press Trust of India (@PTI_News) December 31, 2024

मनाली से भी नए साल के मौके पर बेहतरीन विजुअल आए हैं. लोगों ने सड़कों पर डांस किया. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह लोग मस्तियां कर रहे हैं. साथ ही बच्चे भी दिखाए दे रहे हैं. भीड़ सड़कों पर नाचती और जयकारे लगाती रही

गोल्डन टेंपल भी पहुंचे लोग

अमृतसर के गोल्डन टेंपल में भी लोग नए साल का स्वागत करने पहुंचे. श्री हरमंदिर साहिब में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और नए साल का वेलकम किया.

#WATCH | Amritsar, Punjab | People gather at the Golden Temple to celebrate and welcome the New Year 2025. pic.twitter.com/ewfgIoySQC — ANI (@ANI) December 31, 2024

राष्ट्रपति ने भी दी बधाई

इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नए साल की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. अपने संदेश में उन्होंने कहा,'नए साल के इस शुभ अवसर पर मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं. नए साल का आगमन हमारे जीवन में नई उम्मीदों, सपनों और आकांक्षाओं की शुरुआत का प्रतीक है. आइए हम नए साल का स्वागत खुशी और उत्साह के साथ करें और अपने समाज और राष्ट्र को एकता और उत्कृष्टता के पथ पर आगे ले जाएं.'