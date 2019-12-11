कार्तिक आर्यन और सारा अली खान ने 'आंख मारे' पर डांस करके मचाई धूम, VIDEO GALLERY

नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) इन दिनों अपनी फिल्म 'पति पत्नी और वो (Pati Patni Aur Woh)' के चलते सुर्खियों में हैं, लेकिन अब सारा अली खान (Sara Ali Khan) के साथ डांस वाले उनके वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं. इन वीडियो में कभी सारा और कार्तिक फिल्म 'पति पत्नी और वो (Pati Patni Aur Woh)' के गाने धीमे-धीमे पर थिरकते दिख रहे हैं तो कभी ये दोनों 'सिंम्बा' के गाने 'आंख मारे' पर धमाकेदार डांस कर रहे हैं.
ये वीडियोज हाल ही में हुए 'स्टार स्क्रीन अवार्ड्स 2019' के हैं. जहां अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आजकल' के पहले ही यह जोड़ी लोगों का दिल लूटती नजर आई. कार्तिक आर्यन और सारा अली खान के साथ इस मस्ती में बॉलीवुड के 'कबीर सिंह' यानी शाहिद कपूर भी नजर आए. देखिए ये वीडियोज...
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कार्तिक आर्यन और सारा अली खान जाहिर तौर पर इन दिनों भी अच्छे दोस्त हैं. जबकि कुछ समय पहले जब वह अपनी फिल्म आजकल की शूटिंग कर रहे थे तब उनकी डेटिंग और उनके ब्रेकअप की भी अफवाहों ने बॉलीवुड में सुर्खियां बनाई थीं.
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बीते रविवार को स्टार स्क्रीन अवार्ड्स 2019 का आयोजन मुंबई में किया गया था, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो सारा अली खान इन दिनों अपनी फिल्म कुली नंबर 1 की शूटिंग में बिजी हैं. वहीं कार्तिक आर्यन जल्द ही 'भूल भुलैया 2' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. ये दोनों स्टार्स पहली बार इम्तियाज की 'आज कल' में नजर आएंगे. यह फिल्म 14 फरवरी, 2020 को रिलीज हो रही है.