Tiger 3 Twitter Review: सलमान खान की 'टाइगर 3' को देखकर फैंस ट्विटर पर कर रहे ऐसे रिएक्ट, देखने से पहले पढ़ लें ये रिव्यू

Tiger 3 Twitter Review: सलमान खान और कैटरीना कैफ के लिए दिवाली का दिन काफी खास है. शाम को लक्ष्मी पूजन शुरू होने से पहले ही Tiger 3 फिल्म का सोशल मीडिया पर फैंस रिव्यू देने लगे हैं. पढ़िए सोशल मीडिया पर इस फिल्म को देखने के बाद फैंस का क्या कहना है...

फैंस का ट्विटर रिएक्शन

इस यूजर ने फिल्म को देखने के बाद इसे वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबके बेस्ट फिल्म कहा. देखिए ये वीडियो

Latest #Tiger3 is a hollywood level movie YRF Spy Universe best movie till date pic.twitter.com/XNRVIWmiNJ

दूसरे यूजर ने लिखा- इस फिल्म को देखने के बाद सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अगर कोई लास्ट एक्शन हीरो है तो वो सलमान खान ही हैं.

After watching #Tiger3 only one thing I can say last action hero is only @BeingSalmanKhan … 4 out 5… Go watch in theaters and enjoy the spectacle… pic.twitter.com/macx8BEI05

तीसरे यूजर ने लिखा- सलमान खान की फिल्म में एंट्री आग लगाने वाली है.

Salman Khan's entry in #Tiger3 was so electrifying that it turned the theater into a stadium #SalmanKhan #Tiger3Review #Tiger3Diwali2023 #Tiger3Booking #Tiger3FirstDayFirstShow #YRFSpyUniverse pic.twitter.com/S8oNQ2gWTH

चौथे यूजर ने सलमान खान की फिल्म के इमरान हाशमी वाले सीन की वीडियो क्लिप शेयर की. कैप्शन में लिखा- इमरान हाशमी की एंट्री भी जबरदस्त है.

Aatish BGM And Voice is so Scary

His entry is literally shocked you, Blow your Mind and scared you.

The Indian Thanos #EmraanHashmi is bigger powerful compare to Jim #SalmanKhan #KatrinaKaif #Tiger3Booking #Tiger3FirstDayFirstShow#Tiger3Review #Tiger3 pic.twitter.com/aaLIC25s7O

