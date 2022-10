Movies on Diwali: दिवाली वीकेंड को बनाएं शानदार, ओटीटी पर रिलीज हुईं ये फिल्में और वेब सीरीज

Movies and Web series Released on OTT This Week: दिवाली बस आ ही गई समझो और इस बार एक लॉन्ग वीकेंड पर दिवाली का जश्न मनाने के लिए हर कोई रेडी है. लेकिन अगर आप घर की साफ सफाई और शॉपिंग से थक चुके हैं और चाहते हैं दिवाली से ठीक पहले आए इस वीकेंड को सुकून और शांति से बिताए तो फिर फिल्म देखने से बढ़िया आइडिया और क्या हो सकता है. वैसे भी इस हफ्ते ओटीटी पर कई शानदार मूवी और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं. जिनके साथ आप अच्छा टाइमपास कर सकते हैं.

चलिए बताते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में.



four more shots please 3

इस सीरीज के पहले 2 सीजन धूम मचा चुके हैं और अब तीसरा सीजन भी रिलीज हो चुका है. ये मोस्ट अवेटेड सीरीज में से एक थी 2020 में इसका लास्ट सीजन आया था और उसके बाद से ही इसके नए सीजन का इंतजार हो रहा था. जो अब फाइनली रिलीज हो गया है. सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे, मानवी गगरू स्टारर ये वेब सीरीज काफी दिलचस्प है. ये प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है.

Bimbisara

बिंबिसार एक पीरीयड ड्रामा फिल्म है जिसे तेलुगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम के अलावा हिंदी में भी रिलीज किया जा रहा है. 21 अक्टूबर को रिलीज इस मूवी को जी 5 पर देखा जा सकता है.

Tripling 3

ट्रिपलिंग सीरीज के भी 2 सीजन पहले रिलीज हो चुके हैं जिन्हें खूब प्यार मिला और अब इसका तीसरा सीजन भी रिलीज के इंतजार में हैं. ट्रेलर ही लोगों को काफी पसंद आया था और उसके रिस्पॉन्स से लग रहा था कि सीरीज काफी धमाकेदार होने वाली है. भाई-बहन की तिकड़ी की ये कहानी लोगों को खूब गुदगुदाती भी है और इमोशन्स से भी भर देती है. इसे जी 5 पर देखा जा सकता है.

Ammu

यूं तो अम्मू दूसरी भाषा की फिल्म है लेकिन इसे हिंदी में भी रिलीज किया गया है. अम्मू एक ऐसी महिला की कहानी है जिसकी जिंदगी शादी के बाद पूरी तरह बदल जाती है. उसके साथ वो होता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता. एक खौफनाक रिश्ते की कहानी अम्मू में ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में हैं. इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर