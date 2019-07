ट्रोल करने वालों की तापसी पन्नू ने उड़ाई खिल्ली! बोलीं- 'काफी एंटरटेनिंग होते हैं'

नई दिल्ली: जहां बॉलीवुड की दूसरी सेलेब्रिटीज ट्रोल्स से परेशान रहती हैं वहीं 'सांड की आंख' की 'प्रकाशी तोमर' यानी तापसी पन्नू को ये काफी मजेदार लगते हैं. तापसी पन्नू के अनुसार सोशल मीडिया पर होने वाले ट्रोल काफी मनोरंजक होते हैं.

यह बता तापसी ने उस वक्त कही जब हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ट्रोल में तापसी को 'सस्ती अभिनेत्री' कहने के साथ यह भी कहा गया कि 'उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है'.

Arre but I don’t want them to change. They are so entertaining ! Let’s not kill their humour by expecting them to change. They provide us with so much of content! How to use it is up to us

P.S- Thankq for the lovely compliment girl https://t.co/KEk7MqyKDC

— taapsee pannu (@taapsee) July 17, 2019