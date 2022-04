ट्विंकल खन्ना ने The Kashmir Files पर मारा था जोक, फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने दिया ऐसा जवाब, लग जाएगी मिर्ची

नई दिल्ली: 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. जिन्होंने ने भी इस फिल्म को देखा है वो कश्मीरी पंडितों की तकलीफ को देखकर अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पा रहे हैं. इस बीच अक्षय कुमार की पत्नी और जानी-मानी एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने 'द कश्मीर फाइल्स' के टाइटल पर जोक मारा था जो फिल्म निर्माता अशोक पंड‍ित को पसंद नहीं आया. अब अशोक पंडित (Ashok Pandit) ने ट्विंकल के व्यंग्य पर आपत्ति जताई है.

फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने ट्विंकल खन्ना को जवाब देते हुए ट्वीट किया- 'मैम आप बहुत लेट हो गई हैं. कश्मीरी पंड‍ितों के नरसंहार पर बनी फिल्म ने पहले ही सांप्रदायिकता के ताबूत में #IslamicTerrorism की कील ठोक दी है. आपसे निवेदन करता हूं क‍ि 7 लाख कश्मीरी पंड‍ितों के नरसंहार के प्रत‍ि इतना असंवेदनशील ना हों.'

.@mrsfunnybones ma’am, you are too late. This film (#KashmirFiles) on the genocide of #KashmiriPandits has already hit the nail on the communal coffin of #IslamicTerrorism.

Request you not be so insensitive towards the genocide of 7 lac #KashmiriPandits . pic.twitter.com/3CMQqRm63x

