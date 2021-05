Akshay Kumar पर लगा कंजूसी करने का आरोप, तो पत्नी Twinkle Khanna ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली: कोविड की दूसरी लहर ने देश को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है. रोज लाखों नए कोविड के मामले आ रहे हैं और हालात ये हैं कि देशभर में दवाओं व ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है. ऐसे में देश भर के दिग्गज बिजनेसमैन और बॉलीवुड कलाकार लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं. हाल ही में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) द्वारा 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट करने की खबर सामने आई थी.

क्या बोले रिटायर्ड अफसर?

हाल ही में एक रिटायर्ड IAS अधिकारी ने जब अक्षय कुमार (Akshay Kumar) द्वारा इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया तो ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने उनकी जमकर क्लास लगाई. रिटायर्ड अफसर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'ट्विंकल जी, आपके पतिदेव देश के सबसे अमीर कलाकारों में से हैं, चंदा जुटाकर मदद करने का ड्रामा करने की जगह बेहतर होता कि आपका परिवार थोड़ा और दिल बड़ा कर लेता. ये मदद मांगने का नहीं, मदद करने का वक्त है.'

डोनेट किए हैं 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर

ट्विंकल ने इस ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, 'इस कॉज में हमने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किए हैं और अन्य तरीकों से भी मदद कर रहे हैं. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अब बात मेरी या आपकी नहीं है. बात ये है कि हम मिलकर क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए, जो इस वक्त बहुत जरूरतमंद हैं.'

Have donated 100 concentrators toward this cause&in multiple other https://t.co/wxYyujPCtT I’ve said before,it’s not about me or you but what we can do collectively for those in need.Sad that at this point,instead of pitching in,we expend energy in pulling people down.Stay safe. https://t.co/N3qvcjayhe

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) May 6, 2021