उर्फी जावेद पर आ रही अनस्क्रिप्टेड सीरीज, फैंस हुए एक्साइटेड; इस दिन यहां होगा 'फॉलो कर लो यार' का प्रीमियर!

Urfi Javed Unscripted Series Follow Kar Lo Yaar: छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस, मॉडल और सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद अक्सर अपने अतरंगी कपड़ों और अजीबो-गरीब फैशन के चलते खबरों में बनी रहती हैं, जिसके लिए उनको काफी ट्रोल भी किया जाता है. हालांकि, इससे एक्ट्रेस को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता और वो वही कहती हैं जो उनका दिल करता है. पैपराजी के और छोटे पर्दे के बाद उर्फी अब ओटीटी पर जलवा बिखेरने को तैयार है.

उर्फी जावेद ने इसी साल मार्च अपनी पहली वेब सीरीज 'फॉलो कर लो यार' का ऐलान किया था, जिसके निर्देशन की कमान संदीप कुकरेजा ने संभाली है, जिसका प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर होना है. हाल ही में प्राइम वीडियो ने सीरीज का एक वेब सीरीज का टीजर जारी किया है, जिसके साथ उसकी स्ट्रीम डेट का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. साथ ही जारी किए गए टीजर को भी काफी पसंद किया जा रहा है.

इस दिन स्ट्रीम होगी उर्फी की सीरीज

उर्फी जावेद की नई अनस्क्रिप्टेड सीरीज 'फॉलो कर लो यार' का प्रीमियर भारत में प्राइम वीडियो पर और दुनिया भर के 240 से ज्यादा देशों और प्रदेशों में 23 अगस्त को हिंदी में अंग्रेजी सबटाइटल के साथ किया जाएगा. ये सीरीज दर्शकों को उर्फी की राजों से भरी दुनिया में ले जाएगी, जिसका पीछा लाइमलाइट हमेशा करती है. साथ ही ये सीरीज पर्दे के पीछे के पूरे ड्रामे की एक अनफिल्टर्ड झलक भी दिखाएगी. सीरीज को लेकर उर्फी के फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

सलमान खान के साथ 'बिग बॉस 18' होस्ट करेंगे अब्दु रोजिक? आया एक्स-कंटेस्टेंट का रिएक्शन; बोले- 'वापस आने के...'

Uorfi Javed is India's biggest viral sensation - where she goes, drama follows! Her fame, like her clothes, are self-made & now she’s taking it to the next level. Get to know the real Uorfi as she ups her game and her fame, while keeping her fully dysfunctional family together. pic.twitter.com/BkkFqVvo0v

— prime video IN (@PrimeVideoIN) March 19, 2024