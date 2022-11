Vikram Gokhle Health Update: दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले का निधन नहीं हुआ है. उनकी तबीयत बेहद नाजुक है और वह लाइफ सपोर्ट पर हैं. यह जानकारी उनकी बेटी ने दी है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक उनकी बेटी ने कहा, 'विक्रम गोखले अभी जीवित हैं. उनका निधन नहीं हुआ है. वह लाइफ सपोर्ट पर हैं. उनके लिए प्रार्थना करें.' विक्रम गोखले की 15 दिन पहले तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दीनानाथ मंगेश्कर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टर लगातार उनकी तबीयत पर नजर बनाए हुए हैं. हम दिल दे चुके सनम और मिशन मंगल जैसी फिल्मों में काम कर चुके गोखले की निधन की खबरें आई थीं.

"Veteran Actor Vikram Gokhale is still critical and on life support, he has not passed away yet. Keep praying for him," confirms Vikram Gokhale's daughter

