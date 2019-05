VIDEO: जब ईशान के सामने रखा गया जाह्नवी और सारा का नाम, कहा गया एक को चुनिए

नई दिल्ली: पिछले साल आई फिल्म 'धड़क' में एक-दूसरे के साथ काम करने के बाद अभिनेत्री जाह्नवी कपूर और अभिनेता ईशान खट्टर की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री ने सबका ध्यान खूब आकर्षित किया और अब जाह्नवी का कहना है कि ईशान उनके 'फॉरेवर फैम' का एक हिस्सा है. जाह्नवी को अक्सर ईशान के साथ घूमते देखा जाता है. बता दें, इन दोनों के अलावा पिछले साल एक नाम और सामने आया था और वह था सारा अली खान का. गौरतलब है कि जाह्नवी और ईशान के अलावा सारा ने भी पिछले साल बॉलीवुड में फिल्म 'केदारनाथ' से डेब्यू किया था.

इस सवाल का जवाब देने से किया इनकार

वहीं, नेहा धूपिया के चैट शो में राजकुमार राव के साथ शामिल हुए ईशान खट्टर के समाने उस वक्त समस्या आ गई जब नेहा ने उनसे एक सवाल पूछ डाला. नेहा ने ईशान से पूछा कि जाह्नवी, सारा, अनन्या और तारा में किसकी एक्टिंग स्किल आपको ज्यादा पसंद आती है. इस सवाल पर ईशान ने चुप्पी साध ली और इस सवाल का कोई जवाब देने से इनकार कर दिया. आप भी देखिए यह वीडियो-

Which question left #IshaanKhattar with no option, but take his shirt off!

To know more watch him and @RajkummarRao on the latest season of #BFFsWithVogue, TONIGHT at 9 PM!

Presented by @JeepIndia | Powered by https://t.co/WA6Dp5E5VR pic.twitter.com/5KB0TLyY48

— Colors Infinity (@colors_infinity) May 11, 2019