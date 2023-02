Farzi Web Series Michael: जानें कौन है 'फर्जी' वेब सीरीज का माइकल, जो नकली नोट पकड़ने में शाहिद कपूर के पड़ गया पीछे!

Who is Michael Vedanayagam in Farzi: शाहिद कपूर की 'फर्जी' (Farzi) वेब सीरीज ने प्राइम वीडियो पर रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है. इस वेब सीरीज में नकली नोट की कालाबाजारी दिखाई गई है. साथ ही दिखाया गया है कि तंगी एक साधारण से इंसान को कैसे नकली नोटों के धंधे में धकेल देती है. इन सबके बीच कहानी में सबका ध्यान शाहिद कपूर के अलावा जो खींच जाता है उसका नाम माइकल है. वेब सीरीज में शाहिद कपूर अगर इस वेब सीरीज का एक छोर है तो दूसरा छोर माइकल है. नकली नोटों की कालाबाजारी करने वाले शाहिद यानी कि सनी को पकड़ने में माइकल हर कोशिश करते नजर आए. माइकल ( Michael Vedanayagam) की एक्टिंग से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक सब कुछ फैंस को रास आया. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर माइकल हैं कौन.