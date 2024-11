'सच एक दिन सामने आ ही जाता है...' पीएम मोदी ने की 'द साबरमती रिपोर्ट' की तारीफ; तो विक्रांत मैसी ने कही ये बात

Vikrant Massey On The Sabarmati Report: विक्रांत मैसी इस समय एकता कपूर की फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' में नजर आ रहे हैं. ये फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को दर्शकों का मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म का निर्देशन धीरज शरण ने किया है, जबकि फिल्म को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में विक्रांत मैसी के साथ राशि खन्ना और रिधि डोगरा जैसे शानदार कलाकार नजर आ रहे हैं. हालांकि, कमाई के मामले फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी नजर आ रही है.

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 5 दिनों के अंदर 9.07 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म की कहानी 22 साल पहले 27 फरवरी, 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आगजनी की घटना पर आधारित है. फिल्म में विक्रांत मैसी एक पत्रकार के किरदार में नजर आ रहे हैं. इसी बीच पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी फिल्म की तारीफ की, जिसको लेकर विक्रांत मैसी ने अपने उनका शुक्रिया अदा किया. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है.

#WATCH | Delhi: Actor Vikrant Massey says, "The experience was amazing. The cinema hall was housefull. Union Minister Mansukh Mandaviya and BJP MP Manoj Tiwari attended the screening...There is a dialogue in the film, you cannot hide the truth, it comes out one day...It is a very… pic.twitter.com/wvkqeeLeLM

