ऋतिक रोशन ने दीपिका पादुकोण का अपने हाथों से खिलाया केक! VIDEO हो रहा VIRAL

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) दोनों की ही फैंस फॉलोइंग काफी जबरदस्त है. यह संयोग ही है कि दोनों को ही एशिया के सबसे सेक्सीएस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का तमगा भी इस साल हालिस हुआ है. इसी बीच इन दोनों स्टार्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हंगामा मचाए हुए है. इस वीडियो में दोनों स्टार्स क्रिसमस मोड में नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो में, जहां ऋतिक रोशन का गजब का कूल अंदाज नजर आ रहा है वहीं दीपिका भी काफी क्यूट स्टाइल में दिख रही हैं. दीपिका ने केक का टैग अपने सिर पर रखा, जबकि रितिक रोशन ने आगे बढ़कर खुद को खाने के बाद चॉकलेट पेस्ट्री खिलाया. जिसके बाद उन्होंने कैमरे की ओर देखकर काफी इनोसेंट पोज भी दिया. देखिए यह वीडियो...

