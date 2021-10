Gauri Khan के भाई को पसंद नहीं थे Shah Rukh Khan, दिखाई थी बंदूक और दे डाली थी धमकी

नई दिल्‍ली: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और पत्‍नी गौरी खान (Gauri Khan) इन दिनों अपने बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) के ड्रग्स केस में फंसने के कारण सुर्खियों में हैं. बेटे के केस में जमानत को लेकर लंबे समय से कोशिश जारी है. वहीं हम आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जब गौरी के भाई ने SRK को बंदूक की नोक पर धमकाया था. दरअसल शाहरुख और गौरी के प्‍यार से लेकर शादी करने तक के रोमांचक और चुनौतीपूर्ण सफर की ढेरों कहानियां अब तक सामने आ चुकी हैं. आज हम आपको एक ऐसी घटना बताते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं.

बंदूक दिखाकर दी थी धमकी

जिन दिनों शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), गौरी खान (Gauri Khan) के प्‍यार में दीवाने हुए थे और उनसे शादी करने का मन बना चुके थे, उन्‍हीं दिनों के दौरान गौरी के भाई ने उन्‍हें धमकाया था. यहां तक की उन्‍होंने शाहरुख को गौरी से शादी करने से रोकने के लिए बंदूक दिखाकर धमकी दी थी.

गौरी की मां भी शाहरुख को करती थीं नापसंद

गौरी के परिवार को शाहरुख-गौरी के प्‍यार से खासी आपत्ति थी. शाहरुख खान पर लिखी गई एक किताब 'King of Bollywood: Shah Rukh Khan and the Seductive World of Indian Cinema'में पत्रकार अनुपमा चोपड़ा ने शाहरुख और गौरी के सामने आईं चुनौतियों के बारे में लिखा है.

गौरी के पिता को थी ये दिक्कत

किताब में लिखा है कि गौरी के पिता रमेश छिब्‍बर को शाहरुख खान के धर्म की बजाय उनके एक्टिंग करियर से ऐतराज था. शाहरुख के टेलीविजन सीरियल 'फौजी' को सफलता मिल चुकी थी और वे मशहूर भी हो चुके थे. वहीं गौरी के पिता भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के साथ काम करने के दौरान वे फिल्मी सितारों की जिंदगी से वाकिफ हो गए थे. इतना ही नहीं गौरी की मां सविता भी 'शाहरुख' को भावी दामाद के रूप में नापसंद करती थीं, हालांकि वे शाहरुख को स्‍क्रीन पर देखना पसंद करती थी. तब उन्होंने एक ज्योतिषी से सलाह ली कि इन दोनों के रिश्‍ते को कैसे खत्‍म किया जाए लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ.

तब, भाई ने दिखाई थी बंदूक

किताब में लिखा है कि गौरी के बड़े भाई विक्रांत को भी अपनी बहन की ये पसंद रास नहीं आई. विक्रांत की छवि एक गुंडे की थी. उन्‍होंने शाहरुख को डराने के लिए बंदूक भी दिखाई लेकिन शाहरुख तब भी डटे रहे.

इस दिन रचाई शादी

आखिरकार शाहरुख और गौरी ने 25 अक्टूबर, 1991 को शादी कर ली. इस कपल के तीन बच्चे- आर्यन, सुहाना और अबराम हैं. गौरी इंटीरियर डिजाइनर हैं और एक सफल बिजनेसवूमन हैं.

