जब नागार्जुन ने अपनी ही होने वाली 'बहू' को बताया था 'हॉट', बोले- 'मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन...'

Nagarjuna Called Sobhita Dhulipala Hot: पहली पत्नी सामंथा रुथ प्रभु से तलाक के बाद नागा चैतन्य का नाम लगातार एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला के साथ जोड़ा रहा था. तलाक के तीन साल बाद चैतन्य ने शोभिता के सगाई कर ली है, जिसकी पहली तस्वीर खुद पिता नागार्जुन ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं. तस्वीरों में शोभिता गुलाबी रंग की साड़ी में तो चैतन्य सफेद रंग के ट्रेडिशनल कपड़ों में नजर आ रहे हैं और तीनों के चेहरे पर सगाई की खुशी साफ देखी जा सकती है.

इसी बीच नागार्जुन का भी एक थ्रोबैक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सभी का ध्यान खींचा. वीडियो में नागार्जुन अपनी होने वाली बहू शोभिता को 'हॉट' बता रहे हैं. साथ ही उनकी काफी तारीफ भी कर रहे हैं. नागार्जुन का ये वीडियो साल 2018 में हुए किसी फिल्म इवेंट का है. जहां नागार्जुन ने सभी के सामने शोभिता की जमकर तारीफ की थी और उनको अट्रैक्टिव बताया था. नागार्जुन को शोभिता की खूबसूरती की भी तारीफ की थी.

नागार्जुन को शोभिता बताया था 'हॉट'

ये वीडियो इस समय रेडिट पर वायरल हो रहा है और माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर भी वायरल हो गया है. वायरल हो रहे वीडियो में नागार्जुन ने कहते हैं, 'ठीक है, शोभिता धुलिपाला, वे बहुत अच्छी हैं. मेरा मतलब है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, वे फिल्म में काफी हॉट थीं. बिना... मेरा मतलब है, उनमें कुछ ऐसा है जो बहुत अट्रैक्टिव है'. ये वीडियो साल 2018 में आई उनकी फिल्म 'गुडाचारी' के प्रमोशनल इवेंट का है. वहीं, अब इस वीडियो पर यूजर्स अपने-अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं.

बिन ब्याहे एक बेटी की मां बन गई ये एक्ट्रेस! खुद ही खोला राज; बोलीं- 'अब जो होगा...'

"We are delighted to announce the engagement of our son, Naga Chaitanya, to Sobhita Dhulipala, which took place this morning at 9:42 a.m.!!

We are overjoyed to welcome her into our family.

Congratulations to the happy couple!

Wishing them a lifetime of love and happiness.… pic.twitter.com/buiBGa52lD

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) August 8, 2024