राजकपूर, गुरुदत्त संग काम कर चुकीं दिग्गज एक्ट्रेस का निधन, 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Smriti Biswas Passwed Away: हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपनी अदाकारी के लिए मशहूर दिग्गज एक्ट्रेस स्मृति बिस्वास का निधन बीते बुधवार को हो गया. लीजेंड एक्ट्रेस स्मृति बिस्वास ने अपने नासिक स्थित घर पर उम्र संबंधी समस्याओं की वजह से 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. खबरों के मुताबिक, स्मृति बिस्वास का अंतिम संस्कार ईसाई रीति-रिवाजों के साथ गुरुवार को किया गया.

100 साल की उम्र में स्मृति बिस्वास का निधन

फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने अपने सोशल मीडिया पेज पर दिग्गज एक्ट्रेस स्मृति बिस्वास के निधन का दुखद समाचार दिया है. FHF ने अपने पोस्ट में लिखा- 'फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन को कल गुजरे जमाने की एक्ट्रेस स्मृति बिस्वास के निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ. स्मृति बिस्वास, जिन्होंने इस साल में अपनी शताब्दी मनाई, वह 1940 और 50 के दशक की सबसे जीवंत और अट्रैक्टिव एक्टर्स में से एक थीं.'

FHF was deeply saddened to hear of the passing away of yesteryear actress Smriti Biswas yesterday. Smriti Biswas, who celebrated her centenary in February this year, was one of the most vivacious and attractive actors in the 1940s and 50s... pic.twitter.com/zyetZ9v69K

— Film Heritage Foundation (@FHF_Official) July 4, 2024