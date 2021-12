2022 में रिलीज होने वाली हैं ये 10 दमदार फिल्में, पर शाहरुख-सलमान को तगड़ा झटका

IMDB list of most awaited movies of 2022: आने वाला साल सिनेमा लवर्स के लिए बहुत खास है, क्योंकि कई दमदार फिल्में रिलीज के तैयार हैं. इसमें आलिया भट्ट की दो, टाइगर श्रॉफ की एक और कंगना रनौत की फिल्में शामिल हैं.