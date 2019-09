नई दिल्‍ली: 'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati 11) के शुक्रवार के स्‍पेशल एपिसोड 'केबीसी कर्मवीर' (KBC Karmveer) में राजस्‍थान के बाड़मेर की रहने वाली रूमा देवी (Ruma Devi) आईं, जिन्‍हें राष्‍ट्रपति के हाथों नारी शक्ति पुरस्‍कार भी मिल चुका है. उनके साथ उनके बगल में बैठी नजर आईं बॉलीवुड सेलीब्रिटी सोनाक्षी सिन्‍हा (Sonakshi Sinha), जो उन्‍हें सपोर्ट करने आई थीं. लेकिन सोनाक्षी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि केबीसी के एपिसोड में एक सवाल न आने के चलते उन्‍हें सोशल मीडिया पर इतना ट्रोल किया जाएगा. सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि सोनाक्षी सिन्‍हा, जिनके पिता का नाम शत्रुघ्‍न सिन्‍हा (Shatrughan Sinha) है और जो खुद रामायण (Ramayan) नाम के बंगले में रहती हैं, उनसे जब 'रामायण' से जुड़ा एक बेहद आसान सवाल पूछा गया, तो वो इसमें फंस गईं.

शुक्रवार को प्रसारित हुए एपिसोड में कंटेस्‍टेंट की सीट पर बैठी रूमा देवी और सोनाक्षी सिन्‍हा से पूछा गया, 'रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे?' इस सवाल के ऑप्‍शन थे 'A सुग्रीव, B लक्ष्‍मण, C सीता और D राम.' सवाल सामने आते ही रूमा और सोनाक्षी दोनों ने ऑप्‍शन C यानी सीता पर अपना शक जताया लेकिन पक्‍का नहीं पता होने पर एक्‍सपर्ट एडवाइज की अपनी लाइफ लाइन ली. जिसमें एक्‍सपर्ट ने उन्‍हें बताया कि इसका सही जवाब लक्ष्‍मण है.

अब रामायण से जुड़े इस बेहद आसान सवाल का जवाब न दे पाने के चलते सोनाक्षी सिन्‍हा को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. यहां तक की शुनिवार को ही सोशल मीडिया पर #YoSonakshiSoDumb नंबर 1 ट्रेंड बन गया.

Names of few people from #SonakshiSinha

's family:

Shatrughan (Dad)

Luv (Brother)

Kush (Brother)

Ram (Uncle)

Lakshman (Uncle)

Bharat (Uncle)

Name of his father's residence: RAMAYANA

Now watch this video to know why #YoSonakshiSoDumb is trending. pic.twitter.com/mlBsHPee2P — Tejas (@imTejasBarot) September 21, 2019

Who is most dumb Female actresses in Bollywood ? Me : Alia Bhat Amit Ji : #YoSonakshiSoDumb pic.twitter.com/tovNRLfM35 — Sarcastic Sperm (@sarcastic_sperm) September 21, 2019

Amitabh Bacchan after watching Sonakshi Sinha Stupidity at KBC #YoSonakshiSoDumb pic.twitter.com/ujTf8mFvwX — Stylish Surbhi (@JCBwaliLadki) September 21, 2019

आपको याद दिला दें कि करण जौहर के शो में आलिया भट्ट से पूछा गया था कि 'महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री का नाम क्‍या है?' इस सवाल के जवाब में आलिया ने कहा था, 'पृथ्‍वीराज चौहान'. बाद में उन्‍हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्‍होंने कहा नहीं 'पृथ्‍वीराज चव्‍हण'. इसके बाद आलिया भट्ट को जमकर ट्रोल किया गया था.

#YoSonakshiSoDumb No doubt

But Alia is still the Queen Bee pic.twitter.com/n5qnTkTQHh — चौकीदार केसरिया भारतीय (@shobhitbansal1) September 21, 2019

#SonakshiSinha :- Father- Shatrughan

(Shatrughan was the youngest brother of Lord Rama in Ramayan) Brothers- Luv & Kush

(Luv & Kush were the sons of Bhagwan Ram) Name of her house in Juhu is Ramayan

AND

She couldn't answer a simple question from Ramayan!#YoSonakshiSoDumb pic.twitter.com/yrBgKTBQEH — Seema Choudhary (@Seems3r) September 20, 2019

बता दें कि इस शो में सोनाक्षी सिर्फ इसी सवाल पर नहीं, बल्कि कई और सवालों पर भी अटकी थीं. उनके सामने एक सवाल आया था, 'महाराणा प्रताप के समकालीन कौन सा मुगल शासक था.' इसका जवाब था अकबर. इस सवाल का जवाब भी सोनाक्षी नहीं दे पाई थीं और इस पर होस्‍ट अमिताभ बच्‍चन ने उनका मजाक भी उड़ाया था. दरअसल सोनाक्षी की मां पूनम सिन्‍हा फिल्‍म 'जोधा अकबर' में नजर आ चुकी हैं और वो भी इस शो पर नजर आई थीं. जब सोनाक्षी इसका जवाब नहीं दे पाई तो सोनाक्षी की मां भी उनपर हंसती हुई दिखीं थीं.

