KBC 11: बिहार के सनोज राज बन गए सीजन 11 के पहले करोड़पति, खेलेंगे 7 करोड़ का जैकपॉट

नई दिल्‍ली: रिएलिटी गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati) को इस सीजन का अपना पहला करोड़पति मिल गया है. बिहार के जहानाबाद से आए सनोज राज (Sanoj Raj) ने पूरे 1 करोड़ का चैक अपने नाम कर लिया है. 19 अगस्‍त से शुरू हुए इस शो को 1 म‍हीने से भी कम समय में अपना पहला करोड़पति मिल चुका है. इस हफ्ते रायबरेली से आए 19 साल के लड़के हिमांशु भी 1 करोड़ के सवाल तक पहुंचे थे. लेकिन जवाब में संशय होने के चलते उन्‍होंने शो छोड़ दिया. हालांकि हिमांशू ने जिस जवाब पर अंदाजा लगाया था, वह सही निकला. यानी अगर वह गेम खेलते तो शायद पहले करोड़पति बन सकते थे. लेकिन अब इस सीजन के पहले करोड़पति होने का गौरव सनोज राज को जाता है.

इस शो के नए प्रोमो के अनुसार अमिताभ बच्‍चन (Amitabh Bachchan) के सामने हॉट सीट पर बैठे सनोज आईएएस बनना चाहते हैं और उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं. 1 करोड़ की रकम अपने नाम करने के बाद वह इस गुरूवार को जैकपॉट सवाल यानी 7 करोड़ के सवाल के लिए भी खेलेंगे. हालांकि वह जैकपॉट जीत पाते हैं या नहीं, यह अभी तक साफ नहीं है.

Sanoj Raj is our season's first Crorepati! He will attempt the jackpot question for Rs 7 Crores now. Will he succeed? Find out on #KBC, this Thursday and Friday at 9 PM @SrBachchan pic.twitter.com/eVEuX7esNb

— Sony TV (@SonyTV) September 10, 2019