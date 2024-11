मंगेतर लियाम पेन की मौत से टूटी गर्लफ्रेंड केट कैसिडी, पब्लिक में रोती-बिलखती आईं नजर; PHOTOS देख भर आएंगी आंखे

Liam Payne Girlfriend Kate Cassidy: जाने-माने सिंगर लियाम पेन ने 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. उनका निधन 16 अक्टूबर, 2024 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक होटल की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद हुआ था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में पाया गया कि उनके शरीर में शराब, कोकीन और एक प्रिस्क्रिप्शन एंटीडिप्रेसेंट था. पुलिस अब लियाम की मौत के मामले में ड्रग्स से जुड़े पहलू की जांच कर रही है और अब तक तीन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. हाल ही में सिंगर का अंतिम संस्कार किया गया.

उनके फ्यूनरल में परिवार वालों के साथ-साथ कुथ करीबी दोस्त भी शामिल हुए, जिनमें से एक उनकी गर्लफ्रेंड केट कैसिडी का नाम भी शामिल है. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है, जिनको देखने के बाद किसी की भी आंखें नम हो जाए. वायरल तस्वीरों में केट को लंदन के एक कैफे के बाहर स्पॉट किया गया. इन तस्वीरें में केट काफी परेशान और रोती हुई नजर आ रही हैं. केट ने सफेद फर का ओवरकोट पहना हुआ है और वे अपने फोन को देखकर इमोशनल होती नजर आ रही हैं.

Liam Payne's GF Kate Cassidy Seen Crying into London Cafe.

Kate seen first time after Liam's last rites into London's Cafe to grab a coffee.

Emotionally distressed Kate captured by paparazzi with teary eyes, Which is because of irreparable loss of her love Liam Payne.

Kate… pic.twitter.com/r5D5AGBHkC

— Pop Panda (@PopPanda007) November 29, 2024