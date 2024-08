ओलंपिक के लिए पेरिस पहुंचे मशहूर अमेरिकी रैपर गिरफ्तार! हाथों में हथकड़ी पहने आए नजर; जानें क्या है पूरा मामला?

American Rapper Travis Scott Arrest: फ्रांस की राजधानी पेरिस में इन दिनों ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, जिनका लुत्फ उठाने के लिए और अपने देश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए दुनिया भर से लोग और बड़ी-बड़ी हस्तियां पेरिस में मौजूद हैं. इसी बीच पेरिस पुलिस ने एक मशहूर अमेरिकी रैपर ट्रैविस स्कॉट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि रैपर ने नशे की हालत में अपने ही बॉडीगार्ड से झगड़ा किया.

जिसके बाद पेरिस पुलिस ने उन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया. साथ ही पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी रैपर ट्रैविस स्कॉट को शुक्रवार सुबह पेरिस में अपने बॉडीगार्ड के साथ झगड़े के बाद गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि झगड़े को रोकने के लिए पुलिस को सुबह 5 बजे (गुरुवार को रात 11 बजे ईटू) जॉर्ज वी लग्जरी होटल में बुलाया गया था. पुलिस के मुताबिक, स्कॉट को बाद में किसी दूसरे इंसान के साथ किसी हिंसा के लिए गिरफ्तार किया गया.

मशहूर अमेरिकी रैपर गिरफ्तार!

ट्रैविस स्कॉट, जो ओलंपिक गेम्स के लिए पेरिस में थे, गुरुवार को मैन बास्केटबॉल सेमीफाइनल में शामिल हुए, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्बिया को हराया. पेरिस प्रॉसिक्यूटर ऑफिसर ने शुक्रवार को बताया कि उन्हें एक सुरक्षा गार्ड के साथ झगड़ा करने के लिए गिरफ्तार किया गया. पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, सुरक्षा गार्ड ने रैपर और उसके बॉडीगार्ड के बीच झगड़े को रोकने की कोशिश की थी और उन्होंने ये भी बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

Rapper Travis Scott, who is banned in Egypt for allegedly performing satanic rituals in his music, was just arrested in Paris after a fight broke out between him and his own security guard.

He was also arrested in June for disorderly intoxication and trespassing in Miami,… pic.twitter.com/gmcxdtIzbw

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) August 9, 2024