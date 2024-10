डोनाल्ड ग्लोवर अस्पताल में भर्ती, रद्द किया चाइल्डिश गैम्बिनो टूर; बोले- 'मुझे और कुछ नहीं चाहिए...'

Donald Glover Cancels Childish Gambino Tour: डोनाल्ड ग्लोवर, जिन्हें उनके म्यूजिक नाम चाइल्डिश गैम्बिनो के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी तबीयत बिगड़ने के कारण अपने बाकी के नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन टूर की डेट्स कैंसिल कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें एक सर्जरी की जरूरत है. ग्लोवर ने शुक्रवार को अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर बताया कि न्यू ऑरलियन्स में एक शो के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें ह्यूस्टन में मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ा.

अभी उनकी बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है. ग्लोवर को अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने सलाह दी कि वो अपनी आने वाले सभी म्यूजिक शोज और कॉन्सेप्ट्स रद्द कर दें और जितना जल्दी हो सके सर्जरी करवाएं. ग्लोवर ने अपने बताया, 'जांच के बाद ये साफ हो गया कि मैं तय वक्त में बाकी के अमेरिकी टूर पर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा'. उन्होंने अपनी बीमारी या सर्जरी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना जरूर कहा कि अभी उनके ठीक होने को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है.

After my show in New Orleans, I went to the hospital in Houston to make sure of an ailment that had become apparent. After being assesed, it became clear i would not perform that night, and after more tests, i could not perform the rest of the US tour in the time asked. As of now…

