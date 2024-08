कौन हैं 'केटामाइन क्वीन' जसवीन संघा? जिसका मैथ्यू पेरी की मौत से है सीधा संबंध; क्या हुआ था एक्टर के मरने से कुछ दिन पहले

Who is ‘Ketamine Queen’ Jasveen Sangha: फेमस 'फ्रेंड्स' सीरीज के एक्टर मैथ्यू पेरी ने पिथले साल 2023, अक्टूबर में 54 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था. उनकी मौत के पीछे का कारण केटामाइन ओवरडोज बताया गया था. वहीं, इस मामले में साल भर बाद एक बड़ा अपडेट सामने आया, जब 15 अगस्त को पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें दो डॉकटर्स भी शामिल है. मैथ्यू पेरी का शव 28 अक्टूबर को उनके लॉस एंजेलिस स्थित घर के हॉट टब में मिला था.

साल भर से इस मामले की जांच की जा रही है, जिसमें दो डॉक्टर्स, उनकी असिस्टेंट और जसवीन संघा के नाम सामने आए हैं. जसवीन संघा, जिन्हें 'केटामाइन क्वीन ऑफ लॉस एंजेलिस' के नाम से जाना जाता है, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 41 साल की जसवीन पर आरोप है कि उसने मैथ्यू पेरी को केटामाइन उपलब्ध कराया था, जिसके ओवरडोज के चलते एक्टर की मौत हो गई. चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्या होता है केटामाइन और कौन है 'केटामाइन क्वीन' जसवीन संघा?

#UPDATE : Five arrests made in death of actor Matthew Perry, California police say Personal assistant and two doctors among those indicted after Friends star died last year of ‘acute effects of ketamine’#MatthewPerry #California #Californiapolice pic.twitter.com/T9wy0LxvWK — upuknews (@upuknews1) August 15, 2024

क्या होता है केटामाइन?

केटामाइन एक तरह की दवा होती है, जिसका इस्तेमाल मेडिकल इंडस्ट्री में काफी होता है. कुछ लोग इसका इस्तेमाल ड्रेग्स के तौर पर भी करते हैं. इसे साधारण शब्दों में समझें तो ये एक तरह का ड्रग ही है. आमतौर पर इसे सर्जरी के दौरान लोगों को बेहोश करने या नींद में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उन्हें दर्द महसूस न हो. ये एक बहुत प्रभावी दवा होती है जो दिमाग और पूरे शरीर पर असर डालती है. जब लोग इस ड्रग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इसे लेने के बाद दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है. इसलिए इसे 'क्लब ड्रग' भी कहते हैं.

कौन हैं 'केटामाइन क्वीन' जसवीन संघा?

जसवीन संघा को 'केटामाइन क्वीन ऑफ लॉस एंजेलिस' के नाम से भी जाना जाता है. उन पर एक ड्रग नेटवर्क चलाने का आरोप है, जिसमें केटामाइन और मेथमफेटामाइन जैसे ड्रेग्स बेचे जाते हैं. उनके पार्टनर एरिक फ्लेमिंग का भी नाम इस केस में सामने आया है. इन्होंने मिलकर मैथ्यू पेरी को केटामाइन बेचा था. जसवीन संघा पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें केटामाइन देने की साजिश, नशीली दवाओं का नेटवर्क चलाना और मेथामफेटामाइन बांटना शामिल है. अगर वे दोषी पाई जाती हैं, तो उन्हें कम से कम 10 साल की जेल और या आजीवन कारावास हो भी सकता है.

क्या है ये पूरा मामला?

हॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर मैथ्यू पेरी का शव पिछले साल अक्टूबर में उनके घर घर के हॉट टब में मिला था. उनकी मौत का कारण केटामाइन की ओवरडोज बताई गई थी. टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक, उनके शरीर में दवा की मात्रा सामान्य से लगभग तीन गुना ज्यादा था. हालांकि, एक हफ्ते पहले मैथ्यू का इलाज इसी दवा के लिए किया गया था. वो इस दवा से दूर होना चाहते थे, लेकिन इसी दवा के ओवरडोज ने उनकी जान ले ली. इस इस मामले में डॉ. साल्वाडोर प्लासेनिया, डॉ. मार्क चावेज के साथ-साथ पेरी के पर्सनल असिस्टेंट केनेथ इवामासा और एरिक फ्लेमिंग समेत कई लोगों पर गिरफ्तार किया गया है.