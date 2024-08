Friends Actor Matthew Perry Death Case: फेमस हॉलीवुड सीरीज 'फ्रेंड्स' स्टार मैथ्‍यू पेरी की मौत के मामले को लगभग एक साल हो चुका है. वहीं, अब इस मामले में सालभर बाद एक नया मोड आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. इस अपडेट से फैंस भी हैरान रह गए हैं. इस केस में अब पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें दो डॉक्‍टर और उनकी असिस्‍टेंट शामिल हैं. सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पेरी की लाश 28 अक्टूबर, 2023 को उनके लॉस एंजेलिस स्थित घर के हॉट टब में मिली थी.

उनकी मौत नशे की लत से जूझते हुए हुई थी. इस मामले में अब कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. गुरुवार को अमेरिकी अटॉर्नी मार्टिन एस्ट्राडा ने इस केस में अपडेट देते हुए कहा, 'इन आरोपियों ने मैथ्यू पेरी की नशे की लत का फायदा उठाकर पैसे कमाने की कोशिश की. उन्हें पता था कि एक्टर जो कर रहे हैं वो गलत है और मैथ्यू पेरी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया'. इन गिरफ्तारियों के साथ ही मामले में कुछ हैरान कर देने वाले सबूत भी सामने आए हैं.

Personal assistant and two doctors among those indicted after Friends star died last year of ‘acute effects of ketamine’ #MatthewPerry #California #Californiapolice pic.twitter.com/T9wy0LxvWK

मैथ्‍यू पेरी मर्डर केस में पांच आरोपी गिरफ्तार

ये सबूत बताते हैं कि मैथ्यू पेरी की मौत उनके सबसे करीबी लोगों द्वारा रची गई एक बड़ी साजिश हो सकती है. इस केस में लंबे समय से मैथ्‍यू पेरी के साथ रहे केनेथ इवामासा और उनके मेडिकल प्रोफेशनल्स की भूमिका चौंकाने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन्होंने कथित तौर पर 'फ्रेंड्स' एक्‍टर को हजारों डॉलर में केटामाइन ड्रग्‍स बेचे, जिससे उनकी मौत हुई. पिछले साल अक्टूबर में पेरी की लाश हॉट टब में पाई गई थी. शुरुआत में उनकी मौत को डूबने से जोड़ा गया, लेकिन अब इसे हत्‍या का मामला माना जा रहा है.

कौन है पेरी की ड्रग डीलर 'केटामाइन क्‍वीन' जसवीन संघा?

मैथ्‍यू पेरी की मौत के मामले में जिन पांच लोगों पर आरोप लगे हैं, उनमें जसवीन संघा भी शामिल हैं, जिन्हें 'केटामाइन क्वीन' कहा जाता है. इस मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं के मुताबिक, जसवीन ने ही मैथ्‍यू पेरी को केटामाइन सप्लाई की थी. 41 साल की जसवीन संघा ब्रिटिश और अमेरिकी नागरिक हैं. वे ड्रग डीलिंग के मामले में फेडरल अधिकारियों की नजर में हैं. 'लॉस एंजेलिस की केटामाइन क्वीन' के नाम से जानी जाने वाली ये महिला नॉर्थ हॉलीवुड में अपने घर से ड्रग्स का बिजनेस करती हैं.

Damn… This #MatthewPerry death investigation is crazy. A fucking DOCTOR was responsible for getting him the meds because he wanted money?? .. I normally wouldn’t blame the dealer if an addict knew what they were doing, but the fact a doctor did him like this and tried to take… pic.twitter.com/kwTBzyLMVH

