Mirzapur 3 Twitter Review: कालीन भैया की एक्टिंग जोरदार, 'मिर्जापुर 3' का छाया भौकाल; 10 एपिसोड देखने से पहले जान लें क्या है लोगों की राय

Mirzapur 3 Twitter Review in Hindi: पंकज त्रिपाठी और अली फजल की मच अवेटेड सीरीज मिर्जापुर का सीजन 3 फाइनली ओटीटी पर भौकाल काटने के लिए आ गया है. पहले और दूसरे सीजन में बवाली कहानी और एक-एक किरदार की धमाल परफॉर्मेंस के बाद सीजन 3 को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. मिर्जापुर 3 में कालीन भैया और गुड्डू की जबरदस्त टक्कर के चर्चे सोशल मीडिया पर शुरू हो गए हैं. आइए, यहां जानते हैं मिर्जापुर 3 को लेकर ट्विटर पर लोगों की क्या राय है.

मिर्जापुर 3 ने सोशल मीडिया पर मचाया भौकाल

पंकज त्रिपाठी और अली फजल की सीरीज मिर्जापुर 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम हो गई है. मिर्जापुर 3 के ओटीटी पर आते ही लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं. एक यूजर ने लिखा-'लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मिर्जापुर 3 आ ही गया...! उम्मीद है कि सीजन 3, सीजर 2 और 1 से बेहतर होगा, लेकिन मुन्ना भाई के बिना इसका असर अलग है...' दूसरे यूजर ने लिखा-'असल भौकाल आ गया है. देखते हैं कौन है हकदार गद्दी का.'

#Mirzapur3 finally after a long wait......! Hope season 3>>> will be greater than season2 and season 1 .....! But without munna bhai the impact will be different . Hope for the best there are 10 episodes can't wait to complete it pic.twitter.com/U53c99EEDR — (@MuvvaAshish) July 4, 2024

The first episode of #Mirzapur3 gets back to the same old swag of #Mirzapur1 with it’s humor, Dialoguebaazi & scenes!!

Totally builds up on the hype, let’s hope this momentum continues further. @alifazal9 is deadly! — (@amankartikeya) July 4, 2024

कालीन भैया के एक सीन ने खींची लाइमलाइट

मिर्जापुर 3 को लेकर एक यूजर ने लिखा- ऐसा लगता है कि मिर्जापुर 3 का पहला एपिसोड कहानी बनाने और कालीन भैया के सीन पर बना है. लेकिन मुन्ना की गैरमौजूदगी खल रही है. यह सेटअप लगता है कि आगे के एपिसोड में बड़ा बदलाव लेकर आएगा. एक अन्य यूजर ने लिखा- 'मिर्जापुर सीजन 3 गजब, भौकाल, बवाल है रे बाबा. कंट्रोल, पॉवर, इज्जत.'

It sounds like the first episode of #Mirzapur3 focuses on story building and concludes with a scene featuring Kaleen Bhaiya, but Munna's presence is notably absent. This setup might be setting the stage for major developments in subsequent episodes.#MirzapurOnPrime #MirzapurS3 pic.twitter.com/Kv3lQjF76O — (@wohkhahai) July 4, 2024

बहुत कुछ रहें गया 3 मै vo Maza nai hai Jo 1st और 2nd मै था , मुन्ना tottaly missed this टाइम

का बे IAS YAS बनो,no such dialogue

Point 2/5#MirzapurS3 #Mirzapur #MirzapurOnPrime #Mirzapur3 pic.twitter.com/VjwfEtNiyf — shiv (@shiv94624869145) July 4, 2024

#Mirzapur3 was just bad and slow. — Naqueeb Quadri (@Naqueeb_Quadri) July 5, 2024

मुन्ना भाई की कमी लोगों को खली

एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा-'बहुत कुछ रह गया 3 में वो मजा नहीं है जो पहले और दूसरे में था, मुन्ना पूरी तरह से मिस हुआ इस बार...' तो एक ने मिर्जापुर 3 को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा- मिर्जापुर 3 सिर्फ बुरी और धीमी है.

