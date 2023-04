Pushpa 2 Poster: Allu Arjun की 'पुष्पा 2' के पोस्टर पर Kamaal R Khan ने किया ऐसा कमेंट, ट्वीट वायरल!

Allu Arjun की Pushpa 2 के पोस्टर पर KRK का कमेंट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने, जो खुद को एक बहुत बड़ा फिल्म क्रिटिक मानते हैं, 'पुष्पा 2' के पोस्टर पर कमेंट किया है और अपनी राय दी है. कमाल आर खान ने अल्लु अर्जुन के पोस्टर को शेयर करके उसपर कमेंट किया है और बताया है कि उन्हें ये पोस्टर क्यों पसंद नहीं आया है.

This is the poster of #Pushpa2 and I am confused. I can’t understand, it’s #Laxami2 or #Kanchana? It doesn’t look Pushpa sequel at all. pic.twitter.com/HRKHjuhR1o

— KRK (@kamaalrkhan) April 7, 2023