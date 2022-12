Ram Charan Wife Pregnant: प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद राम चरण ने पहली बार शेयर की प्रेग्नेंट पत्नी के साथ फोटो, फैंस लुटा रहे प्यार

Ram Charan Upasana Pregnant: साउथ के सुपरस्टार और RRR फिल्म के मेन लीड, एक्टर राम चरण (Ram Charan) की पूरे देश में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. एक्टर ने हाल ही में यह अनाउंसमेंट किया है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हैं और वो जल्द पापा बनने वाले हैं. राम चरण के इस ऐलान ने उनके फैंस को बहुत खुश कर दिया था और दोनों पर सभी ने काफी प्यार भी लुटाया. अब, प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद अब पहली बार इस कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी एक कोजी फोटो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने सभी को उनके प्यार के लिए शुक्रिया कहा है. फैंस दोनों की इस नई नई तस्वीर पर प्यार लुटा रहे हैं...

Ram Charan ने शेयर की प्रेग्नेंट पत्नी संग फोटो

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, राम चरण ने अपनी पत्नी के प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार अपनी पत्नी के साथ एक रोमांटिक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इन फोटोज में राम चरण की पत्नी एक लूज ड्रेस में अपना बेबी बंप छुपाती नजर आ रही हैं और इस कोजी फोटो को ढेरों लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं. इस फोटो में दोनों ही काफी खूबसूरत लग रहे हैं.

RRR के स्टार और उनकी बीवी पर फैंस ने लुटाया प्यार

बता दें कि इन फोटोज में राम चरण एक बंद गले वाली जैकेट में नजर आ रहे हैं और उनकी पत्नी उपासना ने एक फ्लॉरल ड्रेस पहनी हुई है. पहली फोटो एक क्लोज-अप फोटो है जिसमें उपासना ने अपने बेबी बंप को अपने कुत्ते को गोद में लेकर छुपा लिया है. दुसरी फोटो में उपासना अपने पति के पीछे छुप रही हैं और अपना बेबी बंप छुपा रही हैं. इस पोस्ट के साथ कपल ने कैप्शन लिखा है- 'ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव' (Grateful for all the Love).

