Mahesh Babu Brother: इस साउथ सुपरस्टार का भाई कर रहा चौथी शादी! इंटरनेट पर हिला लोगों का दिमाग, बोले- अपनी तो पहली के पड़े हैं लाले...

Mahesh Babu Step Brother Naresh: साउथ सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) के सौतेले भाई नरेश बाबू (Naresh Babu Marriage) चौथी बार शादी करने जा रहे हैं. नरेश बाबू (Naresh Babu Movies) ने न्यू ईयर के मौके पर अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड पवित्रा लोकेश (Pavitra Lokesh) संग शादी करने की अनाउंसमेंट कर दी है. नरेश बाबू ने पवित्रा (Naresh Babu and Pavitra) को लिप किस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. सुपस्टार महेश बाबू के सौतेले भाई की चौथी शादी के बारे में जानने के बाद नेटीजन्स भौचक्के रह गए हैं. सोशल मीडिया पर नरेश बाबू (Naresh Babu Fourth Marriage) को शादी को लेकर बेस्ट विशेज देने के साथ लोग ट्रोल भी करते हुए नजर आ रहे हैं.

महेश बाबू के सौतेले भाई ने ऐसे किया शादी का अनाउंसमेंट

महेश बाबू (Mahesh Babu Movies) के सौतेले भाई नरेश बाबू (Naresh Babu Video) ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जहां वह और पवित्रा लोकेश (Pavitra Lokesh) एक रोमांटिक सेटअप में नजर आ रहे हैं. चॉकलेट केक से लेकर हाथों में वाइन के ग्लास लिए दोनों ने अपनी शादी का अनाउंसमेंट खास अंदाज में किया है. नरेश बाबू (Naresh Babu Fourth Marriage) के चौथी बार शादी करने की घोषणा ने नेटीजन्स को एक्टिव कर दिया है, लोग उन्हें बधाई देने के साथ-साथ जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं. एक यूजर ने तो नरेश बाबू के वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा, अपनी यहां पहली शादी के लाले पड़े हुए हैं...

New Year

New Beginnings

Need all your blessings

From us to all of you #HappyNewYear

- Mee #PavitraNaresh pic.twitter.com/JiEbWY4qTQ

— H.E Dr Naresh VK actor (@ItsActorNaresh) December 31, 2022