Actress Mimi Chakraborty: बंगाली एक्ट्रेस के खाने में निकला बाल, भड़कते हुए एयरलाइन को लगाई फटकार, बोलीं- ये अच्छी बात...

प्राइवेट फ्लाइट कंपनी पर फूटा मिमी का गुस्सा!

बंगाली एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती (Mimi Chakraborty Movies) अपनी फिल्मों को लेकर खूब मशहूर हैं ऐसे में मिमी (Mimi Targets Emirates) के एक ट्विट ने अमीरत एयरलाइन्स की अच्छी-खासी क्लास लगा दी है. दरअसल, मंगलवार को मिमी (Mimi Chakraborty Bengali Films) ने कुछ फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर पोस्ट की थी. मिमी ने इन फोटोज में अमीरत एयरलाइन्स को टैग करते हुए लिखा,'प्रिय अमीरत मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, आपको अपने साथ ट्रैवल करने वाले लोगों की कद्र नहीं है. मेरे हिसाब से खाने में बाल मिलना अच्छी बात नहीं है.'

Dear @emirates i believe u hav grown 2 big to care less abut ppl traveling wit u.Finding hair in meal is not a cool thing to do i believe.

Maild u nd ur team but u didn’t find it necessary to reply or apologise @EmiratesSupport

That thing came out frm my croissant i was chewing pic.twitter.com/5di1xWQmBP

— Mimi chakraborty (@mimichakraborty) February 21, 2023