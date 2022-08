सामंथा को तलाक देने के बाद पहली बार छलका नागा चैतन्य का दर्द, बोले- अभी भी कर सकता हूं उनके साथ ये काम

Samantha Prabhu on working with Samantha Prabhu After Divorced: सामंथा प्रभू ने अपने करियर की शुरुआत नागा चैतन्य के साथ ही की थी तब किसे पता था कि दोनों का नाम इस कदर जुड़ने वाला है. 2014 में एक बार फिर दोनों एक ही फिल्म में साथ दिखे और इस फिल्म से ही दोनों की प्रेम कहानी का आगाज हुआ था. कुछ साल डेटिंग के बाद 2017 में ये शादी के बंधन में बंधे. लेकिन ये शादी 4 साल भी नहीं टिकी. 2021 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया था और अब ये अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. लेकिन जब-जब सामंथा का जिक्र होगा तो नागा का नाम जरूर लिया जाएगा. वहीं हाल ही में नागा चैतन्य से एक इंटरव्यू में उनकी एक्स वाइफ सामंथा संग काम करने को लेकर सवाल किया गया.

सामंथा संग काम करने को लेकर क्या बोले नागा

इंटरव्यू में नागा चैतन्य से पूछा गया कि क्या वो कभी सामंथा प्रभू के साथ काम करते दिखेंगे. इस सवाल का जवाब नागा ने काफी पॉजिटिवली दिया. उन्होंने कहा- ‘अगर ऐसा कभी होता है तो ये लाजवाब होगा लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये मैं नहीं सिर्फ भगवान जानता है.’

दोनों के बीच तलाक क्यों हुआ ये किसी को जानकारी नहीं है ना ही दोनों ने इस पर कभी भी बात की. लेकिन इनके तलाक का फैसला वाकई हैरान करने वाला था.

लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगे नागा चैतन्य

साउथ में डंका बजाने के बाद नागा चैतन्या अब बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं. जल्द ही रिलीज होने जा रही आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा में नागा चैतन्य भी नजर आएंगे जो काफी महत्वपूर्ण रोल में होंगे. फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही है और बॉक्स ऑफिस पर आमिर की टक्कर होगी अक्षय कुमार से उनकी रक्षाबंधन इसी दिन रिलीज होने जा रही है. जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी हलचल देखने को मिल रही है.

