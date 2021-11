हिंदी का अपमान कर बुरे फंसे Prakash Raj, सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई फटकार

नई दिल्ली: हाल ही में रिलीज हुई तमिल फिल्म 'जय भीम' (Jai Bhim) को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है. फिल्म में एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) के एक थप्पड़ वाले दृश्य ने ट्विटर पर हंगामा खड़ा कर दिया है. दृश्य में प्रकाश राज को एक हिंदी भाषी मोहरे के दलाल को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है, और उससे हिंदी की जगह तमिल में बोलने के लिए कहा गया है. जिसे लेकर हिंदी भाषी दर्शकों ने अपनी नाराजगी ट्विटर पर व्यक्त की है.

यूजर्स ने हिंदी के अपमान का लगाया आरोप

एक यूजर ने ट्वीट किया, 'हैशटैग जय भीम देखने के बाद मेरा दिल टूट गया है. यह देखकर वास्तव में बुरा लगा कि फिल्म में एक दृश्य है जहां एक व्यक्ति हिंदी बोलता है और प्रकाश राज उसे थप्पड़ मारते है और उसे तमिल में बोलने के लिए कहते है. ईमानदारी से इस तरह के दृश्य की जरूरत नहीं थी. आशा है कि वे इसे काट देंगे.'

प्यार के बदले मिला अपमान

उन्होंने कहा, 'हम तमिल फिल्मों का इंतजार करते हैं. हम उनका समर्थन करते हैं, हम निमार्ताओं से इसे पूरे भारत में रिलीज करने का अनुरोध करते हैं, बदले में हमें सिर्फ प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए. प्यार नहीं तो कम से कम अपमान तो नहीं.'

फिल्म समीक्षक ने किया सपोर्ट

उपयोगकर्ता के ट्वीट के जवाब में एक फिल्म समीक्षक ने लिखा कि जब कि दृश्य हिंदी भाषी भारतीयों के खिलाफ नहीं है. विशेष चरित्र हिंदी में बोलकर भाग जाने की कोशिश करता है, ताकि प्रकाश राज को समझ में न आए और इस रणनीति को जानने के बाद, वह उसे थप्पड़ मारते है और उसे तमिल में बोलने के लिए कहते हैं. तमिल फिल्म निमार्ता हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं हैं.

Dear Prakash Rai alias Prakash Raj, which article of the constitution provides rights to hit any individual just because he's not speaking Hindi or any Indian language?

If that's so, how many Kannadigas should hit u for speaking in Hindi, Tamil, Malayalam, Telugu in other movies? pic.twitter.com/y0GQrnX1Tf — Chiru Bhat | ಚಿರು ಭಟ್ (@mechirubhat) November 2, 2021

Prakash Raj with his propaganda in the movie ‘Jay Bhim’ where he slaps a person who speaks in Hindi. pic.twitter.com/1SwPVssbK7 — Amit Kumar (@AMIT_GUJJU) November 2, 2021

You are mistaken. If you watch the movie carefully the person who speaks hindi also speak tamil but the character Prakash Raj acted doesn't know hindi and he knew that the person is confusing him by speaking hindi so he slapped him and told him to speak in tamil. — பிரவின் குமார் D (@PravinKumarD7) November 2, 2021

प्रकाश राज की लगी क्लास

बहस में कुछ लोगों ने पुलिस अधिकारी का किरदार निभाने वाले एक्टर प्रकाश राज पर भी अपना गुस्सा उतारा.

