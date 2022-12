Shah Rukh Khan ने 'Pathaan' फिल्म से पोस्ट की नई तस्वीर, किंग खान के किलर लुक ने किया फैंस को घायल

Shah Rukh Khan New Look In Pathaan: शाहरुख खान(Shah Rukh Khan) 5 साल बाद फिर से बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे. ये पठान से अपना कमबैक करने वाले हैं. आपको बता दें कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण(Deepika Padukone) और जॉन अब्राहम(John Abraham) ने भी अभिनय किया है. अभी कुछ दिनों पहले ही 'पठान' का टीजर रिलीज हुआ है जिसके फिल्म को देखने के बाद लोग फिल्म के लिए काफी उत्साहित लग रहे हैं. इस फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग(Besharam Rang) 12 दिसंबर को रिलीज होने वाला है. आज शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म से एक तस्वीर पोस्ट की है.

शाहरुख ने कैप्शन में लिखा..

शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जो फोटो पोस्ट की हैं उसमें एक्टर एक सफेद शर्ट हैं और अपना चेस्ट फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं. शाहरुख खान एक जहाज पर खड़े और पीछे बैकग्राउंड में उनके समुद्र हैं जो उस तस्वीर की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है. फोटो के कैप्शन में किंग खान ने लिखा "ऑफ बोट्स...ऑफ ब्यूटी...और बेशरम रंग! गाना कल सुबह 11 बजे रिलीज हो रहा है." आगे एक्टर लिखते हैं कि ये गाना 25 जनवरी, 2023 को आपके करीबी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है. इसके बाद कैप्शन में शाहरुख बताते हैं कि 'पठान' तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज होने वाली है.

पठान के बाद शाहरुख इन फिल्मों में आएंगे नजर

शाहरुख खान के इस पोस्ट को शेयर करने के बाद से लोगों ने तस्वीर पर जम के रिएक्शन दिया है. एक फैन ने कमेंट करके कहा, "Omgggggg." पठान के बाद शाहरुख खान दो और फिल्में Dunki और Jawan में दखाई देंगे. डंकी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी हैं. इसमें तापसी पन्नू( Taapsee Pannu) को भी फिल्माया गया है. किंग खान के सभी फैंस पठान के रिलीज होने का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं.

