जब Bold लुक में निकली थीं Shilpa Shetty! देख लोग बोले- 'Urfi Javed लग रही हो..'

Shilpa Shetty Hot Look Compared to Urfi Javed: इंस्टाग्राम (Instagram) और सोशल मीडिया के इस दौर में सेलेब्रिटीज क्या पहनते हैं, इसपर काफी चर्चा होती है. सोशल मीडिया ने लोगों को अपने मत को खुलकर सामने रखने की आजादी दी है. जहां अलग-अलग एक्टर्स के लुक्स कुछ लोगों को पसंद आते हैं वहीं कई लोग उनका मजाक उड़ाकर उन्हें ट्रोल (Troll) करते हैं. कुछ समय पहले लोकप्रिय एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) अपनी लेटेस्ट फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए ऐसे बोल्ड गेटअप (Shilpa Shetty Bold Look) में दिखीं, कि कई लोगों ने उन्हें देखकर Urfi Javed से कम्पेयर कर दिया. आइए जानते हैं कि शिल्पा के किस लुक को देखकर लोगों को Urfi Javed की याद आ गई..

अपने इस बोल्ड अंदाज के लिए ट्रोल हुई थीं Shilpa Shetty

अगर आप सोच रहे हैं कि हम शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के किस लुक की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ये कुछ महीनों पुराना है. अपनी फिल्म 'निकम्मा' (Nikamma) के ट्रेलर लॉन्च के लिए शिल्पा शेट्टी काफी बोल्ड लुक में पहुंची थी. शिल्पा ने ट्रेलर लॉन्च के लिए लाल रंग का एक डीप नेक, स्ट्रैपलेस ब्लाउज और नीली रंग की साड़ी पहनी थी. ये एक धोती स्टाइल साड़ी थी जिसमें से उनके पैर दिखाई दे रहे थे. ऊपर से शिल्पा ने मस्टर्ड रंग का एक केप भी पहना हुआ था.

लुक देख लोग बोले- 'Urfi Javed लग रही हो..'

जहां कुछ लोगों को शिल्पा सेट्टी (Shilpa Shetty) का यह हॉट और बोल्ड अंदाज पसंद आया, वहीं ऐसे कई सारे यूजर्स थे, जिन्होंने इस लुक को काफी ट्रोल किया. विरल भयानी (Viral Bhayani) ने शिल्पा की जो वीडियो शेयर की थी, उसमें कई यूजर्स ने नेगटिव कमेन्ट किए हैं. बहुत सारे यूजर्स ने शिल्पा की तुलना उर्फी जावेद (Urfi Javed) से की है. एक यूजर ने लिखा है, 'आपकी आउटफिट उर्फी जावेद से इन्स्पायर्ड है!'

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की नई फिल्म, 'निकम्मा' (Nikamma) एक एक्शन एंटर्टेनर है जो 17 जून, 2022 को रिलीज होगी. आपको बता दें कि इस फिल्म में अभिमन्यु दसानी (Abhimanyu Dassani) और शर्ली सेठिया (Shirley Sethia) ने भी अहम भूमिका निभाई है.