नई दिल्लीः अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के परिवार के वकील विकास सिंह ने शुक्रवार को दावा किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) टीम का हिस्सा रहे एक चिकित्सक ने उन्हें ‘बहुत पहले’ बताया था कि राजपूत की तस्वीरें संकेत देती हैं कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि गला दबाकर (Strangulation) हुई कथित हत्या थी.

वकील ने ट्वीट किया कि इस मामले में निर्णय लेने में सीबीआई की देरी से वह ‘हताश’ हो रहे हैं. सिंह ने ट्वीट किया, ‘आत्महत्या के लिए उकसाने को एसएसआर (सुशांत सिंह राजपूत) की हत्या के मामले में बदलने का फैसला करने में सीबीआई की देरी से हताश हो रहा हूं.’

Getting frustrated by the delay in CBI taking a decision to convert abetment to suicide to Murder of SSR. The Doctor who is part of AIIMS team had told me long back that the photos sent by me indicated 200% that it’s death by strangulation and not suicide.

— Vikas Singh (@vikassinghSrAdv) September 25, 2020