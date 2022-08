Anupama: स्क्रीन पर फिर चला 'MaAn' का जादू! कोमा से उठते ही पत्नी संग रोमांटिक हुए Anuj

Anuj gets romantic with Anupama after coma Spoiler: टीवी सीरियल अनुपमा (Anupama) के फैन्स काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि अनुज कपाड़िया (Anuj Kapadia), जिनका एक्सीडेंट हो गया था, अब कोमा से बाहरा चुके हैं. हाल के एपिसोड्स में ट्रैक दिखाया गया है और वैसे तो फिलहाल अनुज के सिर पर पट्टी है और वो अभी भी कमजोर हैं, इस हालत में भी वो अपनी पत्नी अनुपमा (Anupama) संग रोमांस करना नहीं छोड़ पा रहे हैं. लेटेस्ट एपिसोड में अनुज और अनुपमा काफी रोमांटिक मूड में थे और एक बार फिर फैन्स को MaAn की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है जिससे वो काफी खुश हैं..

कोमा से उठते ही पत्नी Anupama संग रोमांटिक हुए Anuj

आपको बता दें कि लेटेस्ट एपिसोड में अनुज और अनुपमा काफी रोमांटिक अंदाज में नजर आने वाले हैं. अनुज के सर पर अभी भी पट्टी है लेकिन रात को सोने से पहले अनुपमा और अनुज एक प्यार भरा लम्हा शेयर करते हैं. अनुपमा अपने पति को हग करती नजर आ रही हैं और अनुज के चेहरे को प्यार से सोहरा रही हैं. इसपर अनुज भी प्यार से अपना हाथ अनुपमा के सिर पर रख लेते हैं और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं.

स्क्रीन पर फिर चला 'MaAn' का जादू!

अनुज और अनुपमा का ये मोमेंट बहुत बड़ा नहीं है लेकिन एक्सीडेंट के ट्रैक की वजह से काफी समय बाद फैन्स को 'MaAn' का रोमांटिक साइड देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर तो अनुज यानी गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और अनुपमा यानी रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) फैन्स के लिए साथ में तस्वीरें और वीडियोज शेयर करते रहते हैं लेकिन स्क्रीन पर उन दोनों के बीच के रोमांस को लेकर फैन्स काफी एक्साइटेड हैं.

आपको बता दें कि अनुज कोमा से उठ चुके हैं और उन्होंने एक्सीडेंट के पीछे का सच भी बता दिया है. अनुज ने कहा है कि वनराज शाह ने उन्हें खाई में धक्का नहीं दिया बल्कि उन्हें बचाने के चक्कर में खुद भी खाई में गिर गए.

